Vom Derby direkt ins Krankenhaus: St. Pauli sorgt sich um ein Verteidiger-Duo

Während sich die Kollegen auf dem Platz noch feiern ließen und die grandiose Stimmung am Millerntor nach dem 3:0-Derby-Sieg gegen den HSV aufsaugten, taumelte er schon mit wackligen Beinen in Richtung Kabine mit Teamarzt Dr. Volker Carrero an seiner Seite. Luca Zander ging es nicht gut, das war unschwer erkennbar. Und er ist nicht der einzige St. Pauli-Profi, dem möglicherweise eine Zwangspause droht.

Zander war in der 80. Minute für Manolis Saliakas eingewechselt worden und kurz darauf im Mittelfeld heftig mit Miro Muheim zusammengerasselt. Der Rechtsverteidiger blieb merklich mitgenommen liegen, wurde auf dem Platz behandelt, musste kurz raus, kam dann aber wieder zurück aufs Feld. „Er hat im Zweikampf einen Schlag auf den Solar Plexus bekommen“, erklärte Trainer Timo Schultz. „Dementsprechend hat er schlecht Luft bekommen.“

FC St. Pauli sorgt sich nach Derby um Zander und Medic

Die Ärzte hätten ihn gecheckt und gesagt, dass es geht, „Luca selber auch, wobei man die Entscheidung dabei nicht dem Spieler überlassen sollte“. Zu dem Zeitpunkt, als Schultz dies sagte, hatte er seinen Schützling noch nicht wiedergesehen – und ihn später auch nicht mehr zu Gesicht bekommen. Denn Zander wurde noch am Abend ins Krankenhaus gebracht und dort untersucht, durfte im Anschluss aber nach Hause.

Das könnte Sie auch interessieren: Noten für die Derbysieger: Ein Kiezkicker überragt

Gleiches gilt für Jakov Medic. Der war nach einem Zweikampf in der 66. Minute unglücklich gelandet und hatte sich dabei an der Schulter verletzt. Zunächst sah es gar nicht gut aus, nach längerer Behandlungspause aber kam der Kroate zurück auf den Rasen und spielte auch bis zum Ende durch. Medic wie Zander stehen in den nächsten Tagen erst einmal unter Beobachtung, beim Training am Samstag waren beide nicht zugegen.