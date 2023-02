Viel Lob von Trainer Hürzeler: St. Pauli-Zugang darf auf Startelf-Debüt hoffen

Der Rückrunden-Auftakt ist mit dem 1:0 von Nürnberg gelungen, jetzt will der FC St. Pauli zu Hause nachlegen. Allerdings müssen die Kiezkicker gegen Hannover 96 am Sonntag auf einen Startelf-Spieler der vorherigen Partie verzichten, zudem ist ein Neuzugang fraglich. Ein anderer könnte dagegen in die Anfangsformation rutschen.

„David Nemeth, Luca Zander und Etienne Amenyido fallen weiter aus“, listete Fabian Hürzeler am Freitagmorgen die Langzeit-Verletzten auf. Ein weiterer Profi muss kurzzeitig passen. „Adam Dzwigala hat leichte Blessuren aus dem Spiel in Nürnberg davongetragen. Ich rechne nicht damit, dass er in den Kader zurückkommt“, ließ der Trainer wissen. Der Pole laboriert an Adduktorenproblemen, für ihn kehrt der in Nürnberg erkrankt fehlende Eric Smith zurück ins Team.

Oladapo Afolayan könnt Startelf-Debüt für St. Pauli geben

Siegtorschütze Jakov Medic wird im Team verbleiben und auf die rechte der drei Innenverteidiger-Positionen rücken. „Er hat ein super Spiel gemacht“, lobte Hürzeler den Kroaten. „Wer Jakov kennt, der weiß, dass er immer 110 Prozent gibt. Er hat eine super Einstellung, die er jeden Tag im Training zeigt. Ich bin froh, so einen Spieler im Kader zu haben.“ Eventuell nicht im Kader, jedenfalls am Sonntag, wird Maurides stehen. „Er hatte leichte Knieprobleme nach dem Test gegen Oldenburg“, erklärte Hürzeler, „wir haben ihn dann zwei Tage rausgenommen.“ Ein eventuelles Mitwirken entscheidet sich kurzfristig.

Auch offen ist, ob der Trainer der jüngste Neuverpflichtung Oladapo Afolayan bereits seinen ersten Einsatz für St. Pauli von Beginn an zutraut. Der Engländer war – wie auch Maurides – einer der raren Lichtblicke beim ernüchternden 0:4 der B-Elf gegen Oldenburg und hatte auch nach seiner Einwechslung in Nürnberg Akzente setzen können. „Er hat sehr gut trainiert, wie alle anderen auch“, sagte Hürzeler, wollte sich aber nicht in die Karten blicken lassen: „Alle haben eine Chance verdient. Ob Dapo die Chance bekommt, werden wir am Sonntag sehen.“