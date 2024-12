1:0 nach Abwehrschlacht! St. Pauli gelingt die Überraschung in Stuttgart

Eine Einladung der gegnerischen Abwehr und eine blitzsaubere Defensivleistung haben dem FC St. Pauli zum Jahresabschluss einen ebenso wichtigen wie überraschenden 1:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart beschert. Johannes Eggestein (19.) sorgte für das Tor des Tages.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der der Kiezklub durch Eggestein (9.) gar die erste große Chance des Spiels verzeichnete, übernahm zunehmend der VfB das Heft des Handelns. Unmittelbar nach den ersten richtig guten Chancen durch Millot (18.) und Keitel (19.) profitierte dann aber St. Pauli von einem folgenschweren Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber, die Eggestein auf Vorlage von Irvine zur Führung ummünzte (19.).

Mit der Führung im Rücken überließen die Hamburger das Spielgeschehen abermals dem VfB, der jedoch in Durchgang eins ein ums andere Mal häufig schon im Mittelfeld, spätestens aber im Strafraum an einem der an diesem Samstag defensiv hellwachen Kiezkicker hängen blieb. So gehörte Woltemade (37.) der einzige klare Torabschluss in der ersten Halbzeit nach dem Treffer.

Im Laufe der zweiten Hälfte wurde der Druck der Stuttgarter immer größer, nachdem Eggestein mit seinem kläglichen Versuch vom Punkt (54.) die große Chance vergab, dem Spiel eine noch klarere Richtung zu verleihen, doch Demirovic (66.), Millot (69.) und Woltemade (73.) vergaben jeweils beste Chancen auf den Ausgleich. Viele weitere klare Möglichkeiten verhinderte die über die gesamte Spielzeit aufmerksame Deckung des Kiezklubs.

Ein Chancenwucher, den St. Pauli in der Schlussphase durch Afolayan hätte bestrafen können, wenn nicht gar müssen, doch der Engländer scheiterte erst am Pfosten (80.) und dann an Nübel (82.). So blieb es bis zum Abpfiff spannend, aber weil St. Pauli jede Welle der Stuttgarter Schlussoffensive verteidigen konnte, reichte das 1:0, um alle drei Punkte aus dem Schwabenland zu entführen.

In der Tabelle klettern die Kiezkicker damit auf Rang 14 und vergrößern den Vorsprung auf den Relegationsplatz vorerst auf vier Punkte. Viel wichtiger dürfte der überzeugende Auftritt nach dem ernüchternden 0:2 gegen Bremen aber für die Köpfe der Boys in Brown gewesen sein. Das nächste Ligaspiel steht in drei Wochen an, wenn Eintracht Frankfurt (11.1., 15.30 Uhr) am Millerntor gastiert.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4 Min Während Woltemade Gelb sieht für ein taktisches Foul, während ganz Stuttgart Elfmeter fordert, weil Saliakas Millot im Strafraum abräumt. Brych lässt aber auch hier zurecht weiterspielen.

90.+3 Min 120 Sekunden sind noch auf der Uhr, Stuttgart hat den Ball am eigenen Sechzehner.

90.+2 Min Blessin bringt noch einmal Körpergröße ins Spiel, Albers ersetzt Afolayan.

90. Min Es gibt fünf Minuten on top.

89. Min Hoeneß bringt nochmal eine weitere Offensivkraft, Malanga kommt für Keitel.

87. Min Erneut setzt sich Stuttgart am Hamburger Strafraum fest, doch St. Paulis Defensive hält sich weiterhin tadellos. Am Ende fängt Vasilj eine Flanke von Führich und beendet den Angriff.

85. Min Woltemade lässt Treu und Boukhalfa alt aussehen und flankt von der Grundlinie vor das Tor, Vasilj lenkt die Flanke über die Latte zur Ecke. Diese bringt nichts ein.

83. Min Der eingewechselte Sinani schlägt den Ball weg und sieht dafür den Gelben Karton.

82. Min Wieder Afolayan! Erneut wird der Engländer aus stark abseitsverdächtiger Position in die Tiefe geschickt und taucht frei vor Nübel auf, diesmal wehrt der Schlussmann ab.

82. Min Guilavogui ist mit seinen Kräften am Ende und darf raus, für ihn kommt Ahlstrand.

80. Min Die Riesenchance zur Vorentscheidung! Afolayan wird von Irvine auf die Reise geschickt und hat nur noch Keitel vor sich, der stolpert und sich so selbst aus dem Spiel nimmt. So kann Afolayan frei vor Nübel abschließen, scheitert mit seinem Flachschuss aber am linken Pfosten.

76. Min Die Schlussviertelstunde ist angebrochen, der VfB macht inzwischen Dauerdruck. Hält die braun-weiße Deckung stand?

76. Min Keitel kommt im Mittelfeld gegen Sinani zu spät und sieht Gelb.

73. Min Auf engstem Raum findet Führich im Strafraum Woltemade, der sich statt des direkten Abschluss jedoch noch einen Kontakt nimmt – einer zu viel, denn prompt ist ein Gegenspieler zur Stelle und blockt.

70. Min Doppelwechsel bei St. Pauli: Eggestein und Ritzka haben Feierabend, stattdessen sind jetzt Sinani und Dzwigala im Spiel.

69. Min Das gegnerische Tor scheint wie vernagelt für den VfB. Mittelstädt flankt von der Grundlinie auf den Elfmeterpunkt, wo Woltemade unter dem Ball durchtaucht, doch dahinter lauert Millot, der frei zum Schuss kommt, aber erneut zu ungenau zielt, Vasilj ist zur Stelle.

68. Min St. Pauli meldet sich mal wieder offensiv an: Afolayan versucht es mit einem Schlenzer aus rund 20 Metern – knapp drüber.

66. Min Demirovic wird mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, setzt sich stark gegen Ritzka durch und schließt ab, doch der Versuch des gebürtigen Hamburgers trudelt knapp am langen Eck vorbei.

65. Min Zweiter Wechsel beim VfB, Vagnoman macht Platz für Rieder.

61. Min Führich gibt von links auf Demirovic, der zentral vor dem Tor auf Keitel ablegt. Der Mittelfeldmann setzt zum Schlenzer an, bekommt aber kein Effet in den Schuss, so dass der Ball rund einen Meter neben dem Kasten landet.

59. Min Viel am Spiel verändert hat Eggesteins Fehlschuss nicht. Weiterhin hat Stuttgart Oberwasser, scheitert mit seinen Bemühungen aber immer wieder an der stabilen Defensive der Gäste.

54. Min Eggestein vergibt kläglich! Der Angreifer schießt in die Mitte, doch Nübel hat die gleiche Idee und wehrt ab. Auch der Nachschuss von Irvine ist kein Problem für den Nationalkeeper. Weiterhin 1:0!

53. Min Es gibt den Elfmeter!

51. Min Elfmeter für St. Pauli! Treu steckt auf Afolayan durch, der vor Chase am Ball ist und anschließend vom Abwehrmann resolut abgeräumt wird. Das Foul ist unstrittig – doch war es auch wirklich innerhalb des Sechzehners? Brych steht in Kontakt mit dem VAR.

49. Min St. Pauli hat bei einem Gegenstoß Überzahl, bekommt den Angriff aber nicht vernünftig zu Ende gespielt. Die defensive Umschaltbewegung greift ungleich besser, beim Konter über Demirovic sind blitzschnell ausreichend Kiezkicker hinter dem Ball.

47. Min Erste Gelegenheit für den VfB, nachdem Demirovic im Zentrum Woltemade gefunden hat. Der Ex-Bremer schließt flach ab, doch Wahl hält den Fuß rein und klärt zur Seite.

46. Min Weiter geht‘s mit einem Wechsel bei den Gastgebern: In der Abwehr kommt Chase für Rouault.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Mit einer Führung für den FC St. Pauli geht es in die Kabinen. Über weite Strecken hatte dabei zwar der VfB Übergewicht und spielte sich auch einige gute Torchancen heraus, nutzte aber keine davon. Auf der Gegenseite leisteten sich die Schwaben zudem einen entscheidenden Patzer, den St. Pauli prompt zur Führung nutzte. Die Kiezkicker ihrerseits wurden in der Schlussphase des ersten Durchgangs vermehrt defensiv gefordert, waren ansonsten aber über weite Strecken griffig und über ihre flinken Offensivleute immer wieder zu schnellen Gegenstößen in der Lage.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+2 Min Woltemade setzt sich mit viel Können und einer Prise Glück auf links gegen zwei Gegenspieler durch und gibt zurück auf Demirovic, der sich mit dem Rücken zum Tor behauptet, um die eigene Achse dreht und wuchtig abschließt. Wahl steht aber genau in der Schussbahn und wehrt ab.

45.+2 Min Eggestein stellt sich weniger geschickt an und weiß sich gegen den marschierenden Chabot nur noch mit einem taktischen Foul zu helfen. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

45.+1 Min Ganz stark von Guilavogui: Mittelstädt macht Meter und ist schon fast am Strafraum, als der Franzose von hinten angerauscht kommt und dem Nationalspieler die Kugel blitzsauber vom Fuß grätscht.

45. Min Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

45. Min Erneut fordert die MHP-Arena einen Strafstoß, diesmal aufgrund eines vermeintlichen Foulspiels, nachdem Woltemade zu Boden ging. Doch auch hier entscheidet Brych auf weiterspielen.

41. Min Auf der Gegenseite bricht Vagnoman erstmals in diesem Spiel durch und legt in den Rückraum auf Woltemade, dessen Abschluss wird jedoch von einem braun-weißen Schienbein geblockt.

41. Min Eggestein macht Meter und sucht aus rund 20 Metern halbrechter Position mal wieder den Abschluss, verzieht aber deutlich.

37. Min Wenn bei den Schwaben offensiv etwas geht, dann über links: Nach einer Flanke von Mittelstädt kommt Woltemade völlig frei zum Kopfball, bekommt den Ball aber nicht mehr platziert. Kein Problem für Vasilj.

35. Min Wahl kommt im eigenen Strafraum zu Fall und landet mit dem Arm auf dem Ball. Der VfB fordert einen Elfmeter, doch Schiri Brych entscheidet sich nach kurzem Kontakt mit dem Videoassistenten dagegen.

31. Min Millot empfängt auf links einen Einwurf und verschafft sich mit einer Finte geschickt Raum. Seine anschließende Hereingabe ist ein Mix aus Schuss und Flanke, den Vasilj sicher wegfängt.

30. Min St. Pauli überlässt dem Champions-League-Teilnehmer nach der Führung wieder das Zepter und versucht erst im Mittelfeld zuzupacken – mit Erfolg, die Stuttgarter finden aktuell kaum spielerische Lösungen.

26. Min Nach Standards sind die Schwaben brandgefährlich: Eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld köpft Chabot nur knapp rechts neben das Tor.

19. Min Kurz zuvor vergibt Keitel die Großchance zur VfB-Führung – und dann klingelt‘s auf der Gegenseite! Doch das ist vogelwild von der Stuttgarter Defensive: Zunächst spielt Rouault einen verheerenden Fehlpass ins Zentrum, den Boukhalfa abfängt und nach links auf Afolayan gibt. Der Flügelstürmer gibt ins Zentrum, wo die Gastgeber klären – allerdings direkt vor die Füße von Irvine, der auf Eggestein gibt, welcher sich gegen Mittelstädt durchsetzt und ins linke Eck zur Führung vollstreckt.

19. Min Tor für St. Pauli! Eggestein trifft zur Führung!

18. Min Die beste Chance des Spiels bis hierhin! Der großgewachsene Woltemade windet sich an der Grundlinie stark um Saliakas herum und legt perfekt auf für Millot. Der Franzose schließt aus zehn Metern ab, doch Vasilj kann den etwas zu zentralen Abschluss zur Seite abwehrend.

16. Min Die Anfangsviertelstunde ist rum. Die Schwaben haben mehr Spielanteile (63% Ballbesitz) und schafften es in den vergangenen Minuten vermehrt, sich dem Hamburger Strafraum zu nähern. Bislang steht die Defensive des Kiezklubs aber stabil.

13. Min Vasilj ist zum ersten Mal gefordert! Nach einer Flanke von Mittelstädt köpft Wahl Millot an den Rücken. Der Ball senkt sich unbequem für Vasilj, doch der Bosnier bekommt die Hand noch an den Ball und klärt zur Ecke. Diese bringt nichts ein.

10. Min Saliakas legt die Kugel in den Stuttgarter Strafraum, wo sich Mittelstädt verschätzt, so dass Guilavogui an den Ball kommt, ihn aber nur noch Richtung Tor stochern kann. Kein Problem für Nübel.

9. Min Auf der Gegenseite läuft der Konter, am Ende braucht Führich auf der linken Seite aber zu lange. Chance verpufft.

8. Min Die erste richtig gute Chance gehört dem Kiezklub! Einen tückischen Rückpass von Chabot klärt Nübel per Kerze, das resultierende Kopfballduell gewinnt Irvine. So kommt Eggestein an den Ball, visiert unter Gegnerdruck das lange Eck an und verfehlt nur knapp.

7. Min St. Pauli ist in den ersten Minuten durchaus griffig und wach, schon zweimal gelang den Kiezkickern ein Ballgewinn in des Gegners Hälfte. Anschließend war der Ball aber ebenso schnell wieder weg.

3. Min Nemeth schickt Guilavogui mit einem langen Schlag in die Tiefe, doch Keeper Nübel hat aufgepasst und klärt vor dem Engländer.

1. Min Das Spiel läuft!

Anpfiff!