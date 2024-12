Stuttgarts Hoeneß mit Lobeshymne auf St. Pauli – und großen Sorgen

Die Nummer mit des Gegners Lob nervt ihn gewaltig, das hat Alexander Blessin schon mehrfach betont. Was vor allem daran liegt, dass seinem FC St. Pauli in der Regel nach knapp verlorenen Spielen Respekt durch seine Trainer-Kollegen zuteil wird. In Bezug auf sein „Heimspiel“ am Samstag beim VfB Stuttgart (15.20 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) aber ist alles ein bisschen anders.

Denn dieses Mal gibt es die Blumen schon vorweg. Sebastian Hoeneß, drei Saisons lang Arbeitskollegen von Blessin bei RB Leipzig, sprach in höchsten Tönen vom Hamburger Aufsteiger. „St. Pauli ist der wohl spielstärkste Gegner der letzten Wochen“, lobte der 42-Jährige, nachdem es sein Team im Dezember mit Jahn Regensburg (3:0), Union Berlin (3:2), Young Boys Bern (5:1) und dem 1. FC Heidenheim (3:1) zu tun gehabt hatte. „Sie haben gute Abläufe, lassen wenig zu, sind anspruchsvoll zu bespielen und die laufstärkste Mannschaft der Liga.“ Einzig ins letzte Drittel bekäme der Kiezklub seine Qualität nicht transportiert.

St. Paulis Gegner fehlen zahlreiche Stammkräfte

Was freilich unter anderem der Verletzungsproblematik geschuldet ist, aber da sieht es bei den Schwaben für Samstag nicht viel besser aus. Die Nationalspieler Jamie Leweling und Deniz Undav werden nach ihren Muskelfaserrissen erst im neuen Jahr zurückkehren, Kapitän Atakan Karazor ist erkrankt, Sturm-Juwel Justin Diehl verletzte sich jüngst im Training, Nikolas Nartey, El Bilal Touré und Dan Axel Zagadou sind schon länger im Lazarett. Der Kader ist zwar breit aufgestellt, aber bei so vielen Ausfällen wird es auch beim VfB langsam eng.

Das könnte Sie auch interessieren: So steht es um Jackson Irvine und Eric Smith

Was nichts an der Klasse der Stuttgarter ändert, die immer noch zur Verfügung stehen. „Sie haben eine sehr gute Mischung und die individuelle Qualität“, weiß Blessin. „Man muss immer aufpassen, dass du bei Lockbällen nicht zu sehr in die Falle tappst. Sie setzen aber auch immer Tiefenläufe an, verfügen über eine spielerische Variabilität.“ Nach anfänglichen Problemen habe der VfB zuletzt in die Spur gefunden, ergo schließt der 51-Jährige: „Es wird eine Herausforderung für uns und ein Highlight-Spiel in einem schönen Stadion.“