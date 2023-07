Überraschung! Dieses St. Pauli-Spiel der neuen Saison kostet keinen Eintritt

Der Andrang bei dieser Auswärtsfahrt dürfte groß werden. Und das, obwohl das Gastspiel des FC St. Pauli bei Fortuna Düsseldorf im tiefen Winter am letzten Januarwochenende 2024 stattfinden wird. Doch der Eintritt wird für die Fans der Kiezkicker, wie auch für alle anderen Zuschauer:innen der Merkur Spiel-Arena, gratis sein.

Ende April sorgte die Fortuna für großes Aufsehen, als sie verkündeten, in naher Zukunft allen Fans kostenlosen Eintritt bei Heimspielen gewähren lassen zu wollen. In der kommenden Saison startet dieses Pilotprojekt, zunächst bei drei Partien. St. Pauli-Fans werden mit großer Freude zur Kenntnis genommen haben, dass ihre „Boys in Brown“ bei einem der drei ausgewählten Termine in Düsseldorf antreten werden.

St. Paulis Auswärtsspiel in Düsseldorf Ende Januar 2024 kostet keinen Eintritt

Am 19. Spieltag findet die Partie statt, das Wochenende vom 26. bis zum 28. Januar müssen sich alle Interessenten rot im Kalender ankreuzen. „Wir haben in den letzten Wochen viel zugehört und Kritik und Ideen vieler Fans berücksichtigt. Wir freuen uns sehr, nun durchstarten und mit der Pilotphase den nächsten Schritt gehen zu können“, sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst.

Neben der St. Pauli-Partie werden die Düsseldorfer Heimspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig ebenfalls keinen Eintritt kosten. Laut eigenen Angaben wurden die Spiele nach „Attraktivität und Tradition“ der Gegner ausgewählt.