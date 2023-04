Ticket-Revolution: HSV-Konkurrent will alle Fans gratis ins Stadion lassen!

Ticket-Revolution im Fußball? Bei Fortuna Düsseldorf, wie der HSV und der FC St. Pauli aktuell in der 2. Bundesliga, könnten demnächst Fans ins Stadion gehen, ohne Eintritt zu bezahlen. Der Klub will seine strategische Neuausrichtung vorstellen.

Mit Spannung wird das Konzept von Fortuna Düsseldorf für einen kostenlosen Eintritt der Zuschauer zu seinen Spielen erwartet. Der rheinische Klub will übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Mittwoch Details für den revolutionären Plan vorstellen. Der Verein hat offiziell zu einer Pressekonferenz um 14.30 Uhr mit Vorstand, Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister eingeladen, um seine „neue strategische Ausrichtung“ zu präsentieren, ohne dabei Details zu nennen.

Fortuna Düssedlorf: Eintritt mittelfristig bei allen Heimspielen gratis?

Die Fortuna will in der kommenden Saison 2023/24 zunächst bei drei Spielen die Eintrittskarten kostenlos vergeben, wie unter anderem die „Rheinische Post“ und die „Bild“ übereinstimmend berichteten. Dies soll durch Sponsoren ermöglicht werden. Die „Bild“ meldete, dass der Klub bereits mit mehreren Firmen Verträge über fünf Jahre geschlossen habe. Sollte sich die Beteiligung erhöhen, könnte dann der Eintritt mittelfristig bei allen Heimspielen gratis werden.

Bei der Pressekonferenz werden unter anderem Antworten erwartet, welche Unternehmen sich an dem Projekt beteiligen. Dazu ist öffentlich noch nicht bekannt, wie die Tickets genau an welche Zuschauer verteilt werden sollen. „Morgen wird ein spannender Tag“, schrieb der klub am späten Dienstagabend auf Twitter.

Auch Gäste-Fans sollen den Berichten zufolge nicht mehr für das Ticket zahlen. Mitglieder sollen demnach Vorrang beim Erwerb von Karten haben, Dauerkarten-Besitzer ihre Tickets für die kommende Saison sicher erhalten. Pakete im VIP-Bereich sollen den Berichten zufolge weiterhin verkauft werden.

Aktuell liegt Düsseldorf mit einem Zuschauerschnitt von 29.378 auf dem fünften Rang in der 2. Bundesliga, zuletzt war die Arena Ende März gegen den Hamburger SV mit 51.200 Zuschauern ausverkauft. Sportlich ist der Aufstieg bei neun Punkten Rückstand auf den HSV und den Relegationsplatz drei bei fünf ausstehenden Partien nicht mehr realistisch. (dpa/cs)