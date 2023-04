Am Dienstag um 10 Uhr wurde der Standfestigkeit des Servers auf der Ticket-Homepage des HSV noch einmal alles abverlangt. Binnen Sekunden waren die wenigen Karten für das letzte Saisonspiel am 28. Mai vergriffen, die meisten Fans guckten in die Röhre. Ein erwartbarer Ansturm, und einer, dem sich einige gewiefte Anhänger:innen der Hamburger entzogen – indem sie Vereinsmitglied beim SV Sandhausen wurden! In der MOPO spricht einer von ihnen über seine Motivation und den genauen Ablauf.

Am Dienstag um 10 Uhr wurde der Standfestigkeit des Servers auf der Ticket-Homepage des HSV noch einmal alles abverlangt. Binnen Sekunden waren die wenigen Karten für das letzte Saisonspiel am 28. Mai vergriffen, die meisten Fans guckten in die Röhre. Ein erwartbarer Ansturm, und einer, dem sich einige gewiefte Anhänger:innen der Hamburger entzogen – indem sie Vereinsmitglied beim SV Sandhausen wurden! In der MOPO spricht einer von ihnen über seine Motivation und den genauen Ablauf.

89 Euro kostet der Mitgliedsbeitrag beim SVS jährlich, ein Preis, den einige offenbar gewillt sind zu zahlen. Die MOPO sprach mit HSV-Fan Tim-Leon (20), der genau jene Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Das BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen fasst nur 15.414 Zuschauer:innen.

HSV-Fan Tim-Leon ist jetzt auch Mitglied beim SV Sandhausen

„Bei einem kleinen Stadion mit nur 1500 Gästetickets ist die Wahrscheinlichkeit somit sehr gering“, erklärte Tim-Leon. Wohl dem, der einfacheren Zugang zu Tickets hat – oder sich zu helfen weiß.

Der glühende HSV-Anhänger stellte seinen Mitgliedsantrag beim SVS online am 1. März, die Bestätigung kam Ende des Monats. Nicht der einzige Antrag, der dieser Tage aus dem Norden in der Kurpfalz einging. Zum Vergleich: Sandhausen hat laut eigenen Angaben knapp 1000 Mitglieder, der HSV über 90.000. Tim-Leon gehört jetzt beiden Vereinen an. Das Ticket bekam er am Ende über einen Freund, der sich ebenfalls beim SVS angemeldet – und noch früher eine Rückmeldung bekommen hatte.

HSV hat 90.000 Mitglieder, Sandhausen 1000

Für Tim-Leon steht fest: Er wird dabei sein, wenn der HSV am letzten Spieltag in Sandhausen die letzten Punkte der Saison einstreichen – und im besten Fall den Aufstieg feiern will. „Es ist die Möglichkeit, etwas Historisches mitzuerleben“, so der Fan: „Man hat bereits bei Schalke im letzten Jahr gesehen, wie groß der Hype sein kann.“ Damals feierte Königsblau beim 1. FC Nürnberg am 34. Spieltag eine Riesen-Aufstiegssause – stand da allerdings bereits als Aufsteiger fest.

Inzwischen ist die Thematik der „fremden“ Vereinsmitglieder längst in der Geschäftsstelle der Sandhäuser, die als Tabellenletzter tief im Abstiegskampf stecken, angekommen und wird intern diskutiert. Für Sandhausen könnte es am letzten Spieltag doppelt hart kommen: Während der HSV in die Erste Liga will, könnte das Zweitliga-Urgestein (seit 2012 durchgehend vertreten) in Liga drei abstürzen.

Zweitliga-Urgestein Sandhausen droht der Abstieg

Noch eine Chance für HSV-Fans: Am 2. Mai beginnt der freie Vorverkauf für das Spiel. In den kommenden Tagen will der SVS, das teilte er auf MOPO-Anfrage mit, zur Ticketsituation Stellung beziehen. Das wird nichts daran ändern, dass der Hardtwald Ende Mai brennen wird – und vermutlich in blau-weiß-schwarzer Hand. Einer, der mittendrin sein wird, ist Tim-Leon, das neue Mitglied des SV Sandhausen.