Treffpunkt, Anreise, Choreo: Das planen die St. Pauli-Ultras beim Derby

Eine knappe Woche ist es noch hin, dann steigt das Hamburger Derby im Unterhaus. Je nach den Ergebnissen der kommenden Tage ein Spiel mit unter Umständen großer sportlicher Bedeutung – aber eben auch eines, das die jeweiligen Fans-Senen extrem aktiviert. Ultrà Sankt Pauli (USP) hat nun in einem Aufruf den groben Fahrplan des Kiezklub-Anhangs öffentlich gemacht.

„Es geht bei diesen Duellen bei Weitem nicht nur um den Erfolg auf dem Rasen“, heißt es dort, „sondern ebenso um die Tribünen. Die Möglichkeit allerdings, nicht nur die Rauten in der Kurve, sondern auch die auf dem Rasen wie in den letzten Jahren noch mal, und noch mal, und noch mal, und noch mal und noch mal zu demütigen, ist natürlich zusätzlich eine witzige Sache.“

Fans von St. Pauli treffen sich am Jungfernstieg

Zunächst im Vordergrund steht aber ganz offensichtlich das eigene Tun. „Wir heizen die Maschinen an und kennen kein Ende. Wir werden an weiteren Tagen Fantastereien als Wahrheit leben – beteiligt euch an der Choreographie zu Spielbeginn, den Aktionen an dem Tag, haut alles rein und raus, damit der Derbytag einer dieser Tage wird.“

Die Anreise soll dabei gemeinsam mit der S-Bahn in Angriff genommen werden. Treffpunkt soll die Jungfernstieg-Promenade sein, nach dem Spiel gehe es gemeinsam zurück „in unser Viertel, wo wir den Abend ausklingen lassen“.