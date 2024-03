St. Paulis U17-Weltmeister feiert sein Profi-Debüt

Am vergangenen Sonntag hatte in Tjark Scheller bereits ein Nachwuchsmann sein Profi-Debüt für den FC St. Pauli gegeben, der Innenverteidiger war gegen Hertha BSC ein gewechselt worden. Beim 2:0 in Nürnberg feierte nun das nächste Talent den ersten Zweitliga-Einsatz.

Dabei ist der Personalie durchaus eine spannende, denn mit Eric da Silva Moreira ist es ein U17-Welt- und Europameister, der da beim Kiezklub mit den Hufen scharrt – zumal es auch um seine persönliche Zukunft geht.

Der 17-Jährige ist noch bis zum Sommer 2025 an St. Pauli gebunden, hat sein Potenzial längst angedeutet. Und er kommt dem Profitum inzwischen mit jedem weiteren Tag einen Schritt näher, nachdem es bis zum Jahreswechsel noch nicht danach ausgesehen hatte, als kämen Spieler und Verein gemeinsam auf einen Nenner.

Da Silva Moreira feierte sein Debüt bei der ersten Kader-Nominierung

Doch seine Teilnahme am Wintertrainingslager in Benidorm und die inzwischen alltägliche Präsenz beim Training der Profis haben am Samstag zu einem ersten Highlight geführt. Nämlich zur ersten Kader-Nominierung – und dann gleich die Einwechslung für die Nachspielzeit.

„Die Jungs verdienen sich das selbst”, lobte Fabian Hürzeler seine Nachwuchskräfte. „Eric kam nach dem Spiel zu mir und sagte: Danke, Coach! Aber darum geht es nicht.” Vielmehr hätten sich sowohl da Silva Moreira als auch Scheller diese Belohnungen verdient, „wenn sie Leistung bringen, wenn sie an ihr Maximum gehen”.