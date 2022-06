Trainingsstart bei St. Pauli: Die Fans feiern vor allem einen Profi

Die Sonne lachte auch die letzten Erinnerungen ans triste Ende der vergangenen Saison weg, der FC St. Pauli ist in der Spielzeit 2022/23 angekommen – und hat bei den Menschen offenbar Lust auf mehr geweckt. Denn für Kiezklub-Verhältnisse war es zum Trainingsauftakt bei der ersten komplett öffentlichen Einheit seit Beginn der Corona-Pandemie richtig voll an der Kollaustraße!

Rund 150 Menschen waren zugegen, als Luca Zander und Lars Ritzka um 16.02 Uhr als erste Spieler den Rasen betraten, gekleidet im nagelneuen und sehr kleidsamen Trainings-Outfit. Die Zuschauer*innen sparten nicht mit Applaus, als ihre Lieblinge nach und nach die Kabine verließen, und feierten fortan vor allem einen: Christopher Avevor, seit Jahren von Verletzungen gepeinigt und ohne Einsätze, konnte zwar nur eine Laufeinheit absolvieren, bekam aber jedes Mal, wenn er an den Fans vorbeilief, tosenden Applaus.

„Es ist immer was Schönes und was Anderes, wenn die Fans da sind“, frohlockte auch Timo Schultz. „Ich glaube, die Jungs freuen sich auch, mal ein paar Autogramme zu geben und in den Kontakt zu kommen. Das haben wir alle zweieinhalb Jahre vermisst, ich hoffe, es bleibt jetzt auch so über den Sommer hinaus.“ Der Trainer gestaltete die erste Einheit so, wie man so eine erste Einheit eben gestaltet. „Am ersten Tag herrscht immer riesiges Gewusel, die Jungs haben sich lange nicht gesehen, viel zu erzählen, dann gibt’s neue Klamotten, neue Schuhe.“ Nach 90 Minuten, die größtenteils mit Ball absolviert wurden, inklusive Abschlussspiel, in dem Niklas Jessen das erste Tor der neuen Saison erzielte, war dann Feierabend.

Guido Burgstaller fehlte bei St. Paulis Trainingsstart, Marcel Beifus musste angeschlagen passen

Auch für die von den Fans herzlich begrüßten Neuzugänge Carlo Boukhalfa, David Nemeth und Manolis Saliakas. Nicht am Start waren wie angekündigt die Nationalspieler Daniel-Kofi Kyereh, Nikola Vasilj, Jackson Irvine und Igor Matanovic, Neuzugang Connor Metcalfe hat – wie auch Guido Burgstaller – noch Urlaub bekommen. Marcel Beifus beließ es wegen Magen-Darm-Beschwerden bei einer Einheit im Fitnessraum.