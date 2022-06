Medien: Kyereh wechselt zu diesem Bundesliga-Klub

Nun ist offenbar doch relativ zügig Tempo in die Nummer gekommen. Nachdem es bis inklusive Freitag noch hieß, in Sachen Daniel-Kofi Kyereh wäre keine schnelle Entscheidung zu erwarten, vermeldet Sky nun, dass sein Ziel angeblich feststehe. Demnach wechselt der 26-Jährige zu Werder Bremen.

Kyereh war vor wenigen Tagen von Ghanas Nationalelf nach Hause geflogen, obwohl noch Länderspiele in Japan auf dem Plan standen. Daraus hatten viele geschlossen, dass alsbald Verkündbares das Licht der Welt erblicken würde. Von Seiten St. Paulis indes hieß es, dass dem mitnichten so und alles noch offen sei.

Eigentlich galt Freiburg als Favorit auf die Verpflichtung von St. Paulis Kyereh

Bisher galt der SC Freiburg als Favorit auf die Zukunft Kyerehs. Viele konnten sich den Mittelfeld-Zauberer gut im Breisgau vorstellen, zumal der SC in der kommenden Saison international aktiv ist, was für einen Spieler natürlich immer von großem Reiz ist. Auch Borussia Mönchengladbach wurde als möglicher Klub gehandelt, in der Summe ist die halbe Bundesliga scharf auf den Nationalspieler gewesen.

Das Thema Werder war vor allem aus finanzieller Warte bisher eher mit Fragezeichen versehen. Das Preisschild, das St. Pauli an Kyereh gehängt hat, beträgt Minimum drei Millionen Euro, tendenziell eher noch mehr. Bremen ist zwar durch die Erstliga-Rückkehr wieder etwas flüssiger, auf Rosen gebettet ist man am Osterdeich aber schon lange nicht mehr.

Wenn Kyereh verkauft ist, kann St. Pauli seinerseits auf dem Transfermarkt tätig werden

Sollte die Meldung von Sky zutreffen, hätte das natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf den Tätigkeitsbereich des Kiezklubs. Denn dann wäre genug Geld vorhanden, um zügig Deals, die vermutlich schon vorbereitet sind, einzutüten. Neben Kyerehs Position im offensiven Mittelfeld benötigen die Braun-Weißen vor allem noch Verstärkungen im Angriff.