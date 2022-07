St. Paulis Pokalpartie wird zur großen Wiedersehens-Party

Nicht alle finden es optimal, dass die DFB-Pokal-Partie zwischen dem SV Straelen und dem FC St. Pauli am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nicht im Stadion des Regionalligisten steigt. Kiezklub-Coach Timo Schultz hätte wegen der Grillgeruch-Atmosphäre lieber dort kicken lassen, andererseits macht die Austragung in Duisburg eine regelrechte Wiedersehensparty möglich.

Vor allem für Lukas Daschner. Am 1. Oktober 1998 in Duisburg zur Welt gekommen und beim heimischen MSV zum Profi gereift, darf St. Paulis neuer Zehner erstmals überhaupt seit seinem Abgang vor rund zwei Jahren wieder an der Wedau vorspielen. Und man kann wohl getrost davon ausgehen, dass zahlreiche Freunde und Verwandte die Gunst der Stunde nutzen werden.

Die Ex-St. Paulianer Knoll, Senger und Bouhaddouz spielen jetzt alle für den MSV Duisburg

Aber es gibt auch den umgekehrten Fall. Bei den Zebras stehen in dieser Saison gleich drei ehemalige Kiezkicker unter Vertrag, und vermutlich werden sich Marvin Knoll, Marvin Senger und Aziz Bouhaddouz die Gelegenheit nicht nehmen lassen, den alten Weggefährten mal wieder guten Tag sagen zu können.

Und dann sind da noch zwei Menschen, die vermutlich einem Ruf von höchster Stelle folgen werden. St. Pauli-Boss Oke Göttlich hat den erst kürzlich beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg verabschiedeten Ewald Lienen ebenso zur Begegnung eingeladen wie Jos Luhukay. Der Niederländer hat es von seinem Wohnort Venlo nicht weit bis nach Duisburg, auch Lienen muss keine weite Fahrt von Mönchengladbach aus auf sich nehmen.