Die Witterungsbedingungen waren selbst für Hamburger Verhältnisse nur mit viel Würde zu ertragen. Lange brauchten St. Paulis Profis indes nicht, um beim Training am Mittwoch auf Betriebstemperatur oder gar darüber zu kommen. Beim Tabellenführer tobt vorm letzten Saisondrittel der Konkurrenzkampf.

Gleich mehrere Spieler brachten aus der Einheit Souvenirs mit in die Kabine. Daniel-Kofi Kyereh hatte sich am Knie wehgetan, ging sogar vorzeitig in die Kabine. Marcel Hartel humpelte, Simon Makienok bekam Afeez Aremus Arm ins Gesicht und zu guter Letzt erwischte es noch Luca Zander, der bei der letzten Aktion umgesenst wurde.

Buchtmann und Beifus zoffen sich beim St. Pauli-Training

Zwischendurch gab es noch lautstarken Zoff zwischen Christopher Buchtmann und Marcel Beifus, die – in einem Team spielend – unterschiedliche Auffassungen von Stellungsspiel hatten und partout nicht auf einen Nenner kamen. Wohl auch deshalb, weil Routinier Buchtmann (29) den zehn Jahre jüngeren Beifus recht barsch um Ruhe bat („Halt die Fresse!“).

Neben dem von Corona genesenen Buchtmann wieder mittendrin im Geschehen: Sebastian Ohlsson. Der Schwede scheint seine Hüftbeuger-Probleme überstanden zu haben, machte nahezu die komplette Einheit mit, wurde erst vorm letzten Programmpunkt rausgenommen.

Dagegen deutet sich an, dass es für zwei angeknockte Innenverteidiger eng wird mit Hannover am Sonntag. Philipp Ziereis und James Lawrence waren nicht auf dem Platz, der Kapitän und sein Stellvertreter drohen auszufallen.