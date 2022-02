Zumindest am Dienstag konnte keine Entwarnung gegeben werde. „Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigt“, hatte Timo Schultz in Bezug auf Sebastian Ohlsson nach dem 2:2 gegen den SC Paderborn gesagt. Bei der ersten Einheit der Woche fehlte der Rechtsverteidiger, kam erst spät für ein paar lockere Runden auf den Platz.

Für Ohlsson und St. Pauli kommt die erneute Blessur des Schweden zur Unzeit. Auf der Suche nach defensiver Sicherheit könnte der 28-Jährige eine tragende Rolle spielen – wenn er denn gesund und austrainiert ist. Zudem braucht der Blondschopf noch dringend Argumente für eine Vertragsverlängerung, ein erneuter längerer Ausfall würde eher solche dagegen liefern.

Seit seiner Verletzung von Osnabrück kommt Sebastian Ohlsson nicht mehr so recht auf die Beine

Dabei war Ohlsson lange eine tragende Säule bei den Braun-Weißen, ehe er sich Ende März 2021 beim 2:1 in Osnabrück an der Leiste verletzte. Es dauerte mehr als ein halbes Jahr, bis er alle Rückschläge überwunden hatte und wieder an den Kader herangeführt werden konnte. Sieben Einsätze kamen seitdem dazu, ehe es ihn vergangene Woche im Training erneut erwischte. Trainer Schultz berichtete von „Problemen mit dem Hüftbeuger“, über die Ohlsson auch schon in der Sommervorbereitung geklagt hatte und die ihn lange am Comeback hinderten.

Auch St. Paulis Eric Smith hatte viel und lange mit Leistenproblemen zu kämpfen

Es ist wohl kein Zufall, dass auch Ohlssons Landsmann Eric Smith mehrfach mit Schmerzen rund um Hüfte und Leiste zu tun hatte. Beide waren lange in ihrer heimischen Liga aktiv, und daraus, dass es in Sachen Intensität sowohl im Training als auch im Spiel gravierende Differenzen zum deutschen Unterhaus gibt, haben beide nie ein Geheimnis gemacht.

Nun erlangt man die physischen Voraussetzungen für ein dauerhaftes und stetes Mitwirken nicht mal eben im Vorbeigehen, vor allem muskuläre Stabilität im so empfindlichen Bereich rund um die Adduktoren ist ein hohes Gut für alle Hochleistungssportler. Bei Smith scheinen Aufbauarbeit und Trainingssteuerung jetzt Wirkung zu zeigen, seit zehn Wochen ist er beschwerdefrei.

In Sachen Ohlsson indes bleibt aktuell nur die vage Hoffnung, dass der Rückschlag nur ein Rückschlägchen war. Andernfalls wird es eng werden. Auf St. Paulis Rechtsverteidiger-Position und für eine Zukunft des Schweden am Millerntor.