St. Pauli-Profi kriegt Highlight gegen den Weltmeister

Das Turnier hatte er noch verpasst. Nicht freiwillig natürlich, Connor Metcalfe wurde schlichtweg nicht nominiert für die WM im vergangenen Jahr. Inzwischen aber gehört St. Paulis Mittelfeldakteur wieder zum Stamm der australischen Nationalmannschaft – und darf sich auf ein ganz besonderes Spiel freuen.

Um 14 Uhr deutscher Zeit wird in Peking das Freundschaftsspiel zwischen Metcalfes Socceroos und Argentinien angepfiffen. Das Duell hatte es bei der Weltmeisterschaft ebenfalls gegeben, im Achtelfinale setzten sich Lionel Messi und Co. knapp mit 2:1 durch und holten bekanntlich später den Titel. Metcalfe hatte die Partie vorm TV verfolgen müssen, derweil Teamkollege Jackson Irvine auf dem Platz dabei gewesen ist.

Später hatte St. Paulis Kapitän vom Duell mit Messi geschwärmt. „Er ist wohl der Größte, der jemals gespielt hat, aber daran darfst du nicht denken“, hatte Irvine erzählt. „Man spielt die ganze Zeit sein Spiel. Du denkst, du hast ihn unter Kontrolle, aber tatsächlich machst du genau das, was er möchte, dass du es tust. Manchmal geht er spazieren, hat zwischendurch mal einen Ballkontakt, und man denkt: Okay, so ist es gut. Aber er wartet nur auf den einen Moment, in dem sich ein Raum ergibt, in dem sich niemand um ihn kümmert.“

St. Paulis Jackson Irvine verpasst das Spiel verletzt

Irvine wird die Revanche verpassen. Er hatte sich im letzten Saisonspiel gegen den KSC an der Wade verletzt und seine Teilnahme absagen müssen.