Verletzung mit Langzeit-Wirkung: Bittere Kunde für St. Paulis Jackson Irvine

Das schmerzhafte Saisonende von Jackson Irvine hat noch ein längeres Nachspiel. Der Kapitän des FC St. Pauli hatte sich ausgerechnet im letzten Heimspiel gegen den Karlsruher SC eine Wadenverletzung zugezogen und war danach sichtlich angefressen. Seinen geplanten Urlaub hat der Australier nicht abblasen müssen, wohl aber das Sommerpausen-Länderspiel gegen Argentinien. Und auch den Kiezklub wird die Verletzung noch länger beschäftigen, als allen lieb ist.

Zurzeit lässt Irvine unter Palmen und an weißen Sandstränden Südostasiens die Seele baumeln und tankt Kraft. Der 30-Jährige urlaubt mit Partnerin Jemilla auf den Philippinen. Die schon länger geplante Reise konnte und durfte er trotz Verletzung antreten, für das im Anschluss geplante Länderspiel seiner Australier gegen den Weltmeister in Peking am 15. Juni musste er jedoch absagen.

St. Paulis Jackson Irvine ist zurzeit im Urlaub

„Er hat nach Absprache mit der medizinischen Abteilung grünes Licht für den Urlaub bekommen, weil die Reise als unbedenklich für seine Verletzung und den Heilungsverlauf eingestuft worden ist“, erklärt Sportchef Andreas Bornemann auf MOPO-Nachfrage. Die muskuläre Wadenverletzung ist demnach nicht ganz so gravierend und bedarf nicht täglicher Behandlungen durch die Team-Mediziner in Hamburg.

Aber: Die Verletzung wird Irvines Einstieg in die Vorbereitung auf die kommende Saison beeinträchtigen. Am 19. Juni ist Trainingsstart und es ist davon auszugehen, dass er später einsteigt und zunächst ein Aufbautraining absolvieren wird.

„Wir sind zuversichtlich, dass Jackson weite Teile der Vorbereitung mitmachen kann“, sagt Bornemann. Wichtig ist, dass Irvine im Trainingslager im Juli (Ort und Daten noch nicht offiziell) ohne Einschränkungen trainieren kann.

Jackson Irvine kann bei St. Paulis Test in Schottland nicht auflaufen

Klar dürfte damit sein, dass Irvine bei St. Paulis Schottland-Reise nicht im Testspiel gegen Dunfermline AFC am 23. Juni auflaufen können wird. Das ist insofern schade, weil Irvine schottische Wurzeln und dort sieben Jahre Fußball gespielt hat.

Entscheidend ist aber für den FC St. Pauli, dass der Kapitän und absolute Leistungsträger zum Saisonstart topfit und auch in Topform auf dem Rasen steht. Daran gibt es derzeit keinerlei Zweifel.