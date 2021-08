In der Schnelllebigkeit des Fußballs sind die Grenzen zunehmend fließend. Gerade einmal 270 Minuten sind in der Saison 2021/22 absolviert, da möchte manch einer schon den Begriff „Spitzenspiel“ über das Duell des FC St. Pauli am Samstag mit dem SC Paderborn (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) schreiben. Das geht – oh Wunder – Trainer Timo Schultz dann noch eine Nummer zu fix.

Der (vor den Freitagsspielen) Vierte muss beim Fünften ran, und ja, „wenn man nach dem dritten Spieltag auf die Tabelle guckt, ist es ein Verfolgerduell, könnte man sagen“, räumte Schultz ein. Das „Aber“ folgte stante pede: „Die Aussagekraft der Tabelle ist nicht so immens groß.“

Es könne ein ansehnliches Spiel werden. Aber Spitzenspiel? „Wenn dann irgendwann mal am 13. Spieltag der Erste gegen den Zweiten oder Dritten spielt, das würde dem Charakter eines Spitzenspiels mehr entsprechen.“

St. Paulis nächste Gegner sind vielfach gut gestartet

Zumal St. Pauli ja im Idealfall gar nicht mehr in den Schlaf fände vor lauter Spitzenspielen in den kommenden Wochen. Nach Paderborn wartet mit Jahn Regensburg der aktuelle Tabellenführer, am achten Spieltag geht es zum bislang noch ungeschlagenen KSC, ehe eine Woche später der derzeitige Zweite Dynamo Dresden am Millerntor aufdribbelt.