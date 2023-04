Siegesserie geht weiter! St. Pauli feiert glückliches 1:0 gegen Regensburg

Die unglaubliche Siegesserie des FC St. Pauli geht weiter! Gegen Jahn Regensburg gewannen die Kiezkicker glücklich mit 1:0 (1:0). Nach einer guten ersten Hälfte der Hamburger gingen die Hausherren durch ein Eigentor von Owusu (23.) verdient in Führung. Diese wackelte gewaltig in der zweiten Hälfte, gleich mehrfach hatte der Jahn den Ausgleich auf dem Fuß. Unterm Strich steht aber der neunte Sieg in Serie für St. Pauli und Fabian Hürzeler – noch nie hat ein Trainer zum Start bei einem Verein in der 2. Bundesliga so viele Dreier am Stück geholt.

Von Beginn an war St. Pauli um Spielkontrolle bemüht. Und den gewünschten Ballbesitz, den hatten die Kiezkicker in einer intensiven Anfangsphase auch. In gefährliche Offensivaktionen konnten die Hausherren diese Dominanz aber nicht ummünzen. Ein Standard kam dann zur Hilfe: Nach einer missglückten Kopfball-Abwehr von Breitkreuz vor Torwart Urbig prallte der Ball letztendlich von Owusu in das eigene Tor (23.).

Regensburg war aber nicht geschockt, wollte stattdessen den direkten Ausgleich. Die große Chance darauf gab es drei Minuten später durch Idrizi, doch sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei (26.). Die Kiezkicker gingen mit einer verdienten Führung in die Pause, kurz vorher hätte sogar noch Irvine fast auf 2:0 erhöht. Doch seinen Schuss ins Glück fälschte Daschner mit seinem Rücken über die Latte ab (42.).

Nach der Halbzeit sahen die Fans im Millerntorstadion aber ein ganz anderes Spiel. Die Gäste brauchten ein paar Minuten, wurden dann aber die bessere Mannschaft. Und auch an großen Chancen mangelte es nicht. Vasilj parierte einen abgefälschten Singh-Schuss klasse (54.), Idrizis Fernschuss (56.) war dann aber zu unplatziert. Nach einer zerfahrenen Phase hatte erneut Idrizi nach einem dicken Vasilj-Patzer den Ausgleich auf dem Fuß (73.). In der Schlussphase drückte Regensburg auf ein Tor, doch der letzte Pass kam häufig nicht an.

So kam St. Pauli mit einem blauen Auge davon. Etwas glücklich durften die Kiezkicker nach dem Abpfiff den neunten Sieg in Serie und den vierten Platz in der Liga feiern. Nur noch sechs Punkte trennt St. Pauli vom HSV auf Platz drei. Am kommenden Samstag (20.30 Uhr) reisen die Hamburger zum Topspiel nach Heidenheim.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Hartel wird bei einem Konter von Elvedi gefoult, dieser sieht dafür Gelb.

90.+3 Min Offensivfoul von Regensburg. Das spielt St. Pauli in die Karten. Zuvor sah Daschner Gelb, weil er einen Freistoß der Gäste verhinderte, indem er den Ball wegwarf.

90.+2 Min Hartel hat nach einem Konter die Chance auf die Entscheidung. Doch dem Mittelfeldspieler fehlt beim Lauf auf das Tor die Energie, der Ball wird ihm noch vor dem Strafraum abgeluchst.

90.+1 Min Es werden fünf Minuten nachgespielt!

90. Min Auch St. Pauli wechselt nochmal. Zander und Ritzka sind von nun an für Saliakas und Paqarada in der Partie. Bei Regensburg kommt Yildrim für Breitkreuz.

89. Min Aktuell steht St. Pauli kompakt und lässt nicht viel zu. Bleibt das so?

87. Min Doppelwechsel bei den Gästen: Gouras und Günther kommen für Viet und Owusu ins Spiel.

85. Min Albers versucht es aus der zweiten Reihe, doch der Stürmer verzieht. Abstoß für St. Pauli.

84. Min Saliakas unterbindet einen Konter der Regensburger in deren Hälfte und sieht dafür die Gelbe Karte,

83. Min Regensburg drückt auf den Ausgleich, die Führung von St. Pauli ist mittlerweile glücklich. Retten sie das 1:0 über die Zeit?

81. Min Mal wieder ein Abschluss von St. Pauli. Irvine mit einem starken Ballgewinn im Mittelfeld, danach hat Paqarada über links viel Grün vor sich. Der Kapitän probiert es aus etwa 20 Metern, doch der Schuss geht weit über das Tor.

80. Min Nächstes dickes Ding: Saller wird am rechten Flügel per Steckpass klug geschickt und kann völlig frei in den Strafraum marschieren. Der Verteidiger will flanken, doch sein Versuch landet im Toraus.

78. Min Daschner hat nach einem Konter ganz viel Platz, zieht von links in die Mitte und zieht aus 17 Metern ab. Doch sein Schuss wird geblockt.

76. Min Wieder brennt es im St. Pauli-Strafraum. Eine Guwara-Flanke von links landet beim völlig freien Makridis im Strafraum. Der Regensburger kann den Ball aber fünf Meter vor dem Tor nicht annehmen. Da war mehr drin.

75. Min Das war die erste Chance seit etwa 20 Minuten. Und die hatte es in sich. Ist das die Initialzündung für eine Regensburger Schlussoffensive?

74. Min Albers ist für Idrizi im Spiel, der zahlreiche gute Chancen nicht verwerten konnte.

73. Min Was für ein Fehler von Vasilj! Der Keeper spielt im Spielaufbau den Ball direkt in die Füße von Idrizi, doch der Regensburger schießt aus spitzen Winkel nur den Torwart an. Das hätte der Ausgleich sein müssen!

73. Min Bei Regensburg kommt Makridis für Singh in die Partie.

70. Min So ist es. Für Afolayan ist nun Fazliji im Spiel.

69. Min Afolayan bleibt auf dem Rasen liegen und muss behandelt werden. Für den Angreifer scheint es nicht weiterzugehen.

69. Min Die Partie ist in den letzten Minuten sehr zerfahren, auch von den Regensburgern kommt offensiv gerade nicht viel.

67. Min Idrizi versucht es nach einer Kopfballabwehr von Afolayan per Volley, doch sein Schuss aus 20 Metern geht weiter über das Tor.

65. Min Da lag mal wieder eine Chance in der Luft, doch ein Missverständnis zwischen Saliakas und Irvine am rechten Flügel erstickt die Möglichkeit im Keim.

62. Min St. Pauli hat die kurze Druckphase der Gäste gekonnt abgewehrt und hält das Geschehen vom eigenen Tor weg. Dennoch kommt offensiv gerade zu wenig von den Kiezkickern.

60. Min Erster Wechsel des Spiels: Otto kommt für den unauffälligen Metcalfe.

58. Min Regensburg wird immer besser und schnuppert am Ausgleich. Wie reagieren die Kiezkicker, die eigentlich gut aus der Kabine kamen?

56. Min Nächste gute Möglichkeit für die Gäste: Nach einem frühen Ballgewinn ist Idrizi aus etwa 20 Metern in einer guten Schussposition. Doch der Versuch des Regensburgers ist zu unplatziert, Vasilj kann zupacken.

54. Min Fast der Ausgleich! Eine Flanke von Regensburg kann St. Pauli nicht entscheidend klären, sodass der Ball an der Strafraumgrenze bei Singh landet. Sein Schuss wird noch abgefälscht und wird deshalb brandgefährlich. Vasilj ist schnell unten und lenkt den flachen Schuss gerade noch so um den rechten Pfosten. Die anschließende Ecke bringt keine Gefahr.

52. Min Da war mehr drin! Metcalfe mit einem feinen Steckpass am rechten Flügel auf Salikas. Die Flanke des Griechen findet fast Daschner am Fünf-Meter-Raum, doch ein Regensburger hält gerade noch so seinen Kopf rein.

51. Min Beste Chance bisher in der zweiten Halbzeit. Afolayan wird über links geschickt. Der Angreifer läuft bis zum Strafraum und schließt aus spitzem Winkel ab. Der Flachschuss geht aber einen guten Meter rechts am Pfosten vorbei.

48. Min Singh dribbelt sich vom rechten Flügel in den Strafraum und versucht abzuschließen. Sein abgefälschter Schuss landet bei Owusu, doch der Stürmer kriegt die Kugel nicht unter Kontrolle. St. Pauli kann rechtzeitig klären.

47. Min St. Pauli beginnt gleich offensiv. Daschner gewinnt den Ball im Mittelfeld, marschiert und findet im Zentrum Metcalfe, dessen Schuss aber abgeblockt wird. Auch der Versuch von Hartel aus der zweiten Reihe kann per Kopf abgeblockt werden.

46. Min Ohne personelle Wechsel geht es weiter am Millerntor.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Nach einer intensiven ersten Halbzeit führt der FC St. Pauli verdient mit 1:0 gegen Regensburg. Die Hausherren begannen überlegen, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Mit der ersten klaren Chance gingen die Kiezkicker dann in Führung: Nach einem Freistoß köpfte Breitkreuz den Ball vor der Nase von Urbig vor die Torlinie. Am Ende prallte die Kugel von Owusus Bein in das eigene Tor (23.). Kurz darauf hatte Idrizi die große Chance auf den schnellen Ausgleich (26.), ehe die Partie wieder an Tempo verlor. Kurz vor der Pause hätte St. Pauli noch auf 2:0 erhöhen können, doch bei Irvines Nachschuss nach einem satten Salikas-Versuch stand Daschner dem Treffer mit seinem Rücken im Weg (42.). In Halbzeit zwei ist noch alles drin.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+2 Min Können die Hausherren die verdiente Führung in die Pause bringen? Aktuell sieht es danach aus.

45. Min Es werden drei Minuten nachgespielt.

43. Min Nach einer Ecke von Regensburg herrscht kurz Verwirrung im St. Pauli-Strafraum. Doch im letzten Moment können die Kiezkicker klären.

42. Min Riesenchance auf das 2:0! St. Pauli setzt sich am Strafraum fest, Saliakas fasst sich ein Herz und zieht aus 20 Metern ab. Urbig kann den strammen Schuss nur nach vorne abklatschen, sodass Irvine es im Naschschuss nochmal versuchen kann. Der Ball hätte wohl auch perfekt gepasst, doch Daschner, im Abseits stehend, fälscht den Ball noch mit dem Rücken ab, sodass das Leder über die Latte geht..

41. Min Das Geschehen hat sich in den vergangenen Minuten merklich beruhigt. Geht eine Mannschaft vor der Pause nochmal ins Risiko?

38. Min Offensiv kam von den Hausherren derweil aber nicht mehr viel seit dem Tor.

36. Min Dieser Standard erzeugt aber keine Gefahr. Bis auf die Idrizi-Chance nach dem Führungstor lässt die Kiezkicker-Abwehr wenig zu.

35. Min Eine Ecke von Singh kann St. Pauli nur zur nächsten Ecke klären.

33. Min St. Pauli überlässt den Gästen nun den Ball. Defensiv lassen sie gerade sehr wenig zu.

31. Min Regensburg zeigt eine gute Reaktion aus das Gegentor und agiert nun deutlich zielstrebiger.

29. Min Regensburg wieder vor dem St. Pauli-Strafraum. Und erneut ist es Idrizi mit dem Abschluss. Doch sein Schuss aus etwa 20 Metern geht weiter über den Kasten.

28. Min Das Tor hat der Partie gut getan. St. Pauli ging mit der ersten klaren Chance nach einem Standard in Führung. Diese ist aber aufgrund der Spielanteile nicht unverdient. Regensburg zeigte sich direkt danach gefährlich und muss nun offensiver werden.

26. Min Riesenchance auf den Ausgleich! Regensburg kontert, am Ende des Angriffs ist Idrizi über die linke Seite frei, marschiert bis zum Strafraum und will flach ins lange Eck abschließen. Sein Schuss geht nur ganz knapp rechts am Pfosten vorbei, da wäre Vasilj machtlos gewesen.

23. Min Den fälligen Freistoß bringt Hartel mit Zug vor das Tor. Urbig will den Ball wegfausten, doch Breitkreuz köpft das Leder in einem hohen Bogen direkt vor die Torlinie. Am Ende ist es Owusu, der den Ball unfreiwillig im Gemenge in das Tor befördert.

23. Min Tor für St. Pauli! Ein Eigentor bringt die Kiezkicker in Führung!

22. Min Breitkreutz grätscht ohne Rücksicht auf Verluste in Afolayan rein und hat Glück, dass er den Angreifer nicht trifft. Für das Einsteigen sieht er trotzdem Gelb.

21. Min St. Pauli ist bisher von den Spielanteilen her die überlegene Mannschaft, das unterstreichen die 63 Prozent Ballbesitz.

18. Min Die Teams scheuen bisher das Risiko. Beide Klubs sind bisher auf Kompaktheit bedacht.

15. Min Da ist der erste Torschuss der Gastgeber. Saliakas kommt nach einer Flanke an den Ball und kommt zentral aus etwa 20 Metern zum Schuss. Der zu langsame Versuch ist jedoch kein Problem für Urbig im Tor der Regensburger.

14. Min Die Fans am Millerntor sehen einen intensiven Start, der aber keine Torchancen bietet. Offensiv ist definitiv noch Luft nach oben.

11. Min Owusu verhindert die Ausführung eines Freistoßes und sieht deshalb die nächste Gelbe Karte.

10. Min Elfmeter oder Schwalbe? Singh zieht in den Strafraum und fällt im Strafraum nach einem Kontakt von Irvine. Dankert gibt dem Regensburger zunächst Gelb wegen einer Schwalbe. Einen leichten Kontakt gab es wohl, Gelb ist deshalb eine harte Entscheidung.

9. Min Eine Flanke von Regensburg wird von Metcalfe mit der Hand abgewehrt. Freistoß für den Jahn links neben dem Strafraum. Doch der Standard segelt über Freund und Feind vorbei ins Seitenaus.

7. Min Nach minutenlanger Behandlung kann der St. Pauli-Kapitän doch weitermachen. Seine ersten Bewegungen sahen etwas unrund aus. Inzwischen läuft Paqarada aber wieder normal.

5. Min Paqarada wird auf der Höhe der Mittellinie von Singh rüde gefoult und muss behandelt werden. Es scheint sich um das Knie zu handeln.

3. Min Erste Offensivaktion: Metcalfe legt auf dem rechten Flügel auf Salikas ab, der Verteidiger will mit einer flachen Flanke Afolayan finden, doch Regensburg klärt im Strafraum.

2. Min Die Hamburger beginnen mit viel Ballbesitz. Regensburg agiert eher abwartend und presst die Kiezkicker nicht früh.

1. Min Los geht’s! Der FC St. Pauli stoßt an. Die Gastgeber tragen ein Sondertrikot, welches eine Hommage an den 2014 verstorbenen Straßenkünstler „OZ“ sein soll.

Anpfiff!