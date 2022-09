Regensburg – St. Pauli im Liveticker: Endet der Auswärts-Fluch der Kiezkicker?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli möchte nach vier sieglosen Spielen in Folge endlich mal wieder drei Punkte feiern dürfen. Am letzten Wochenende gab es ein 1:1-Unentschieden gegen den SV Sandhausen. Zur Sieglos-Serie kommt auch noch die Auswärts-Schwäche der Kiezkicker dazu. Mit Jahn Regensburg wartet ein Gegner, der ebenfalls Probleme hat. Die Donaustädter mussten am vergangenen Spieltag eine 0:3-Klatsche gegen den SC Paderborn einstecken. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker