St. Pauli – Karlsruhe im Liveticker: Wahren die Kiezkicker ihre weiße Weste?

Im Kampf um die Tabellenführung der 2. Bundesliga geht es richtig eng zu. In den letzten Wochen hat der FC St. Pauli von der Spitze gegrüßt. Damit das so bleibt, wollen die Kiezkicker nach dem 2:2 beim SC Paderborn an diesem Samstag gegen den Karlsruher SC ihre weiße Weste fahren – und vor allem wieder einen Dreier einfahren. Verpassen Sie keine entscheidenden Szenen im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker