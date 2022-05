St. Pauli – Düsseldorf 0:0: Schwungvoller Start der Kiezkicker!

Sie hätten sich gegen Schalke 04 so gerne ihr Aufstiegsfinale erspielt, doch nach der 2:3-Niederlage in Gelsenkirchen war klar: Der FC St. Pauli wird am letzten Spieltag keine Chance mehr auf den Gang in Liga eins haben. Stattdessen geht es für die Kiezkicker höchstens noch um die Verteidigung des fünften Platzes und einen versöhnlichen Saisonausklang am Millerntor. Schenkt St. Pauli seinen Fans noch einen Heimsieg? Verpassen Sie im MOPO-Liveticker keine wichtige Szene.

Das Spiel im Liveticker

60. Min Amenyido hat auf Höhe der Mittellinie viel Grün vor sich und wird von Koutris per taktischem Foul gestoppt. Das zieht Gelb nach sich.

58. Min Vor allem bei den Kiezkickern ist nach Wiederanpfiff deutlich mehr Schwung drin als noch im ersten Durchgang.

55. Min Buchtmann nimmt sich der Sache an und zirkelt das Leder mit links über die Mauer, aber auch einen guten Meter über das Tor.

54. Min Daschner wird rund 25 Meter vor dem Strafraum abgeräumt und bekommt den Freistoß aus aussichtsreicher Position zugesprochen.

52. Min Wolf lädt St. Pauli mit einem Pass direkt in die Fuße von Irvine knapp 35 Meter vor dem Tor ein. Der Australier versucht es sofort mit dem Steilpass auf Buchtmann, das Zuspiel ist jedoch zu ungenau. Etwas überhastete Aktion des Australiers.

50. Min Piotrowski kommt gegen Ritzka viel zu spät und senst den Linksverteidiger um. Dafür kriegt eine Gelbe Karte der eindeutigeren Art.

47. Min Koutris wird über links per Hacke schön in Szene gesetzt und holt immerhin eine Ecke raus. Diese köpft Medic aus der Gefahrenzone.

46. Min Düsseldorf hat angestoßen, der zweite Durchgang läuft.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Die erste Halbzeit ist zu Ende. Dass es hier für keine der beiden Mannschaften noch um entscheidende Punkte geht, ist klar spürbar. Die Fehlpass-Frequenz ist bei beiden Teams hoch, der Offensiv-Esprit gering. Entsprechend geht es mit einem gerechten 0:0 in die Kabinen, wenngleich die Kiezkicker etwas mehr vom Spiel haben.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+2. Min Nach einem Halbfeld-Freistoß von Hartel kommt Irvine zum Kopfball, setzt diesen jedoch übers Tor.

45. Min Klaus‘ Flanke von rechts wird länger und länger und erreicht am zweiten Pfosten schließlich Koutris, der es aus spitzem Winkel direkt versucht, den Ball aber deutlich drüber setzt.

42. Min Irvine legt sich den Ball vor dem Strafraum einmal hoch und zieht volley ab. Der Schuss senkt sich zwar, tut das aber zu spät – deutlich drüber.

40. Min Amenyido wird im Mittelfeld gehalten und bekommt einen Freistoß zugesprochen.

38. Min Ritzka! Wenn spielerisch wenig geht, muss halt der Hammer her: Nach einer Ecke kommt der Ball in zentraler Position zu Ritzka, der es aus knapp 30 Metern ansatzlos versucht und Wolf im linken unteren Eck zu einer Glanztat zwingt.

36. Min Aktuell fehlt dem Spiel auf beiden Seiten der große Offensivwille. Dass es hier für keinen mehr um allzu viel geht, ist deutlich zu spüren.

33. Min Amenyido gibt von links herein, wo Ritzka mitgekommen ist. Die Flanke kommt jedoch in den Rücken des Linksverteidigers, weshalb er nicht zum Abschluss kommt.

31. Min Irvine spielt einen schönen Pass durch die Schnittstelle und erreicht mit etwas Dusel Amenyido. Dessen Hereingabe landet bei Zander, der jedoch etwas überrascht davon ist, dass er an den Ball kommt und diesen somit nicht unter Kontrolle bringen kann.

30. Min Hennings bringt eine Ecke ins Zentrum, dort ist jedoch Vasilj zur Stelle und patscht das Spielgerät mit einer Hand aus der Gefahrenzone.

25. Min Erste richtig gute Chance für die Fortuna! Zunächst kommt Klaus nach einem geblockten Versuch von Narey zum Abschluss, wird jedoch abgewehrt. Kurz darauf kommt Koutris im Strafraum zum Schuss, seinen Versuch mit dem Außenrist ist jedoch zu lasch und damit leichte Beute für Vasilj.

24. Min Schöne Aktion von Hartel, der über links nach innen zieht und mit rechts fein an den zweiten Pfosten gibt. Dort ist Amenyido jedoch zwei Schritte zu spät.

23. Min Amenyido liegt nach einem Zweikampf mit Tanaka am Boden, kann nach kurzem Schütteln aber weitermachen.

20. Min Buchtmann kommt gegen Hennings zu spät und hält den Fuß drauf. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte des Spiels.

17. Min Die Fortuna setzt sich erstmals ein wenig am Strafraum der Gastgeber fest, kann jedoch nicht für Gefahr sorgen. Ein missratener Diagonalball segelt schließlich ins Seitenaus.

15. Min Den fälligen Standard jagt Daschner in die Mauer.

14. Min Klarer muss raus, für ihn kommt Piotrowski. Hartel scheint dagegen weiterspielen zu können.

13. Min Nach wie vor ist das Spiel unterbrochen. Während Klarer gestützt das Feld verlassen konnte, liegt Hartel immer noch am Boden.

11. Min Klarer stellt sich Hartel in den Weg, Jöllenbeck gibt Freistoß aus guter Position. Zunächst aber müssen beide Protagonisten behandelt werden, der Zusammenprall geschah in vollem Tempo.

9. Min Daschner gibt schön raus auf Amenyido, der direkt wieder zurück an die Strafraumgrenze legt. Dort lauert wieder Daschner, verpasst das Zuspiel jedoch knapp. Das wäre eine exzellente Abschlussposition gewesen.

8. Min St. Pauli hat in den ersten Minuten mehr vom Spiel, bis auf die Gelegenheit aus Minute vier wurde es jedoch noch nicht allzu gefährlich.

5. Min Erste Offensivkation der Düsseldorfer, doch die Hereingabe von Koutris wird von Irvine geklärt.

4. Min Erste richtig gute Möglichkeit für St. Pauli! Zander schlägt den Ball aus der eigenen Hälfte lang hinter die Abwehr der Fortuna, wo Hartel das Zuspiel runterpflückt, dann jedoch abgedrängt wird und somit keinen Druck mehr hinter den Schuss bekommt.

1. Min Los geht‘s, St. Pauli startet ganz in braun von links nach rechts.

Anpfiff!