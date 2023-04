2:1 gegen Bielefeld! St. Pauli gewinnt verdient – und ist wieder am HSV dran

Der FC St. Pauli hat seine allerletzte Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler siegte am heimischen Millerntor gegen Arminia Bielefeld verdient mit 2:1 (0:0) und bleibt bei zehn Punkten Rückstand auf den 1. FC Heidenheim auf Platz zwei. Marcel Hartel (53.) und Lukas Daschner (69.) erzielten die entscheidenden Treffer für die Kiezkicker, die bei noch vier ausstehenden Spielen zumindest weiterhin eine rechnerische Chance auf den direkten Aufstieg haben. Bielefelds Anschluss von Jomaine Consbruch (73.) kam zu spät. Der Stadtrivale HSV auf Relegationsrang drei, der parallel mit 2:3 in Magdeburg verlor, ist für St. Pauli jetzt nur noch sechs Zähler entfernt und bleibt ebenfalls in theoretisch noch einholbarer Reichweite bei noch zwölf zu vergebenen Punkten.

Es war eine erste Halbzeit, in der nur auf ein Tor gespielt wurde. Der FC St. Pauli dominierte die Arminia aus Bielefeld fast schon nach Belieben und ließ zahlreiche Chancen zur Führung liegen. Nach einer ruhigen Anfangsphase wurden die Kiezkicker erstmals in Person von Saad, der überraschend starten durfte, gefährlich – doch der Kopfball des Startelf-Debütanten landete knapp über der Latte (10.). Diese Möglichkeit, sie war der Startschuss für eine starke Phase der Hambuger, in der sie die Führung hätten machen müssen. Doch Irvine (17.), Afolayan (19.) und Paqarada (23.) ließen aussichtsreiche Situationen ungenutzt.

Zur Halbzeit hatte St. Pauli ein klares Chancenplus (12:2 Schüsse) und mehr Ballbesitz (67 Prozent), aber noch kein Tor. Dies sollte sich kurz nach Wiederanpfiff ändern: Nach einer traumhaften Vorlage von Paqarada war Hartel auf und davon. Alleine vor Fraisl blieb der 27-Jährige dann ganz cool (53.). Die Kiezkicker blieben dran, vergaben Chancen auf den zweiten Treffer und hatten dann Glück, dass Lasme den Ausgleich aus dem Nichts verpasste (62.). Davon ließen sich die Hamburger aber nicht beirren, Daschner stocherte den Ball wenig später nach einer Ecke ins Netz zum verdienten 2:0 (69.).

Die Entscheidung? Mitnichten! Consbruch antwortete nur wenige Minuten später per Kopf (73.) und auf einmal begann das große Zittern bei St. Pauli. Die Gastgeber schwammen gewaltig und konnten sich bei Vasilj bedanken, der die beste Chance auf das 2:2 gegen Consbruch stark parierte (82.). Mit etwas Glück brachten die Kiezkicker das 2:1 über die Zeit. Ein wichtiger Dreier, der die Hamburger tatsächlich nochmal ins Aufstiegsrennen zurückbefördert.

Am kommenden Wochenende ist St. Pauli beim Spitzenreiter in Darmstadt (Samstag, 20.30 Uhr) gefordert.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Mets kann einen langen Ball nur zur Ecke klären. Fraisl ist auch mit vorne dabei.

90.+4 Min Mal ein wenig Entlastung für St. Pauli. Die Hausherren halten den Ball aktuell in den eigenen Reihen.

90.+3 Min Bielefeld bleibt weiter am Drücker. Doch St. Pauli verteidigt die langen Bälle der Gäste gerade sehr gut.

90.+1 Min Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit!

90. Min Der nächste Bielefeld-Abschluss: Klünter probiert es aus etwa 20 Metern, Vasilj kann den strammen Schuss nur zur Seite parieren.

88. Min Doppelwechsel bei St. Pauli: Zander und Ritzka kommen für Salikas und Dzwigala.

86. Min Auf einmal ist Bielefeld die tonangebende Mannschaft, St. Pauli schwimmt aktuell. Geht das in den finalen Minuten noch gut?

84. Min Die nächste Großchance für Bielefeld! Lasme flankt dieses Mal von links flach in den Rückraum. Klos lässt den Ball klug durch für einen seiner Mitspieler, der aus 16 Metern komplett frei zum Abschluss kommt. Doch der Schuss geht etwa einen Meter über das Tor.

82. Min Vasilj hält die Führung fest! Lasme kann den Ball im Strafraum behaupten und flankt von rechts ins Zentrum, wo Consbruch den Ball per Kopf ins lange Eck befördern will. Vasilj muss sich ganz lang machen und kann das Leder gerade noch so über die Latte lenken.

80. Min Die nächsten Wechsel: Bei den Gästen kommt Bello für Oczipka, bei St. Pauli ist nun Otto anstelle von Daschner im Spiel. Zudem ist Aremu für Afolayan im Spiel.

80. Min Bielefeld hat nun Selbstvertrauen getankt und die erste längere Ballbesitzphase des Spiels. Können die Kiezkicker den Sieg über die Zeit bringen?

77. Min Doppelwechsel bei der Arminia: Lepinjica und Corbeanu kommen für Ramos und Okugawa in die Partie.

75. Min Wie reagieren die Kiezkicker auf den ersten Rückschlag dieses Spiels? Bislang haben sie die Gäste stark vom eigenen Tor ferngehalten.

74. Min Metcalfe mit einem klaren Foul am Bielefelder Strafraum – der Australier sieht zurecht Gelb.

73. Min Bielefeld gibt sich nicht geschlagen, aus dem Nichts der Anschlusstreffer! Bielefeld hat über den rechten Flügel zu viel Platz, sodass der Ball in den Strafraum geflankt werden kann. Klos bringt den Ball am zweiten Posten per Kopf zurück ins Zentrum, wo Consbruch angestürmt kommt und die Kugel wuchtig unter die Latte köpft.

73. Min Tor für Bielefeld! Consbruch verkürzt zum 1:2.

69. Min Die Kiezkicker erhöhen! Nach einer kurz ausgeführten Ecke wird der Ball in den Strafraum geflankt, wo Bielefeld den Ball nicht entscheidend klären kann. St. Pauli bleibt dran und spitzelt den Ball irgendwie zur Fünf-Meter-Linie, wo Daschner bereit steht und die Kugel mit der Pike ins linke Eck befördert. Klos beschwert sich danach bei Burda und sieht dafür Gelb.

69. Min Tor für St. Pauli! Daschner erhöht auf 2:0.

68. Min Medic verliert den Ball im Aufbau vor dem eigenen Strafraum und hat Glück, dass Schiedsrichter Burda auf Stürmerfoul entscheidet.

66. Min Erster Tausch bei St. Pauli: Für Saad kommt Metcalfe ins Spiel.

64. Min Die Führung für St. Pauli ist hochverdient, doch Bielefeld nimmt in der zweiten Halbzeit immerhin am Spiel teil. Die Lasme-Chance zeigt, dass die Kiezkicker weiter hochkonzentriert bleiben müssen.

62. Min Aus dem Nichts die Riesenchance auf den Ausgleich! Bei einem langen Ball verschätzt sich Dzwigala und verliert den Zweikampf gegen Lasme. Der eben erst eingewechselte Bielefelder kann deshalb von links frei auf den Kasten von St. Pauli zulaufen. Lasme will den Ball ins lange Eck schlenzen, doch verzieht seinen Schuss völlig, sodass der Ball weit am Tor vorbei geht.

61. Min Erster Wechsel der Partie: Andrade und Vasiliadis verlassen den Platz, für das Duo kommen Consbruch und Lasme ins Spiel.

59. Min Der bereits verwarnte Andrade foult Irvine und hat viel Glück, nicht vom Platz gestellt zu werden. Den anschließenden Freistoß bringt Paqarada in den Strafraum, wo mehrere Kiezkicker völlig frei stehen. Am Ende ist es Irvine, der aus zehn Metern zum Kopfball kommt und am stark reagierenden Fraisl scheitert.

55. Min St. Pauli will nachlegen: Paqarada bringt einen Freistoß von rechts mit viel Schnitt direkt vor das Tor, Fraisl kann gerade noch so zur Ecke klären – und diese wird richtig gefährlich! Nachdem die Hereingabe zunächst durchrutscht, flankt Paqarada den Ball flach zurück in den Strafraum. Dzwigala kommt aus fünf Metern an den Ball, ist aber etwas überrascht, sodass Fraisl dazwischen gehen und klären kann.

53. Min Da ist die längst überfällige Führung für St. Pauli! Paqarada hebelt mit einem traumhaften hohen Pass fast vom eigenen Strafraum die gesamte Bielefeld-Abwehr aus und schickt Hartel auf die Reise. Der Mittelfeldspieler nimmt das Leder kurz nach der Mittellinie an, marschiert bis in den Strafraum und bleibt aus etwa 16 Metern eiskalt – der 27-Jährige schiebt den Ball flach links die Ecke ein. Fraisl ist chancenlos.

53. Min Tor für St. Pauli! Hartel bringt die Kiezkicker in Führung.

52. Min Klünter hat bei einem Konter über rechts viel Platz, doch Mets behält im Zweikampf die Oberhand und erobert den ball.

50. Min St. Pauli hat nun auch nicht mehr so viel Ballbesitz, wie noch in Halbzeit eins. In den ersten Minuten nach Wiederanpfiff neutralisieren sich die Teams, Chancen gab es noch keine.

47. Min Bielefeld läuft nun deutlich früher an. Die Gäste wollen direkt eine Reaktion auf die schwache erste Hälfte zeigen.

46. Min Weiter geht’s am Millerntor. Die Teams kommen ohne personelle Wechsel zurück auf den Rasen.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Zur Halbzeit steht es 0:0 – und das ist viel zu wenig für den FC St. Pauli. Die Kiezkicker waren in der ersten Hälfte das klar dominierende Team und hatten zahlreiche große Chancen zur Führung. Die besten Möglichkeiten ließen Saad (10.), Irvine (17.), Afolayan (19.) und Paqarada (23.) liegen. Die Gäste schwammen zeitweise und können sich glücklich schätzen, noch kein Tor kassiert zu haben. In der Offensive kam von Bielefeld noch gar nichts. Die Statistiken (67 Prozent Ballbesitz, 12:2 Schüsse) belegen die Dominanz der Hamburger.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45. Min Geht noch was vor der Pause? Eine Minute wird nachgespielt.

43. Min Wieder fehlt nicht viel! Paqarada hat im Mittelfeld viel Platz und darf in Richtung Strafraum marschieren. Aus etwa 23 Metern zieht der Linksfuß ab, sein Versuch auf das rechte Eck geht nur knapp am Pfosten vorbei.

40. Min Das hätte gefährlich werden können: Hack wird steil geschickt und wäre sogar frei durch gewesen, wenn er nicht Probleme mit der Ballannahme gehabt hätte. Deshalb kann ein St. Pauli-Verteidiger dazwischen gehen und die Situation entschärfen.

39. Min Bielefeld hat mal etwas Platz zum Kontern. Oczipka flankt vom linken Flügel in den Strafraum, doch St. Pauli kann sicher klären.

36. Min Zum ersten Mal zeigt sich Bielefeld in der Offensive, doch nach einer Ecke kommen die Gäste nicht zum Abschluss. Weiterhin hat die Arminia noch keinen Schuss auf dem Konto.

35. Min Dreifach-Chance für St. Pauli! Paqarada bringt einen Freistoß von links in den Strafraum, doch gleich dreimal wird ein Abschluss der Kiezkicker abgeblockt. Am Ende ist es Paqarada selbst, der den Ball aus spitzem Winkel gegen das Außennetz schießt.

33. Min Andrade foult Dzwigala im Mittelfeld und sieht zurecht die Gelbe Karte.

31. Min 73 Prozent Ballbesitz, 8:0 Schüsse: St. Pauli dominiert das Spiel nach Belieben und muss sich ärgern noch kein Tor erzielt zu haben.

29. Min Der Ball zappelt im Netz – doch das Tor zählt nicht. Afolayan kann nach einem langen Ball von rechts in den Strafraum ziehen, doch der Engländer legt sich den Ball zu weit vor. Fraisl ist schon mit beiden Händen am Ball, Afolayan macht trotzdem weiter und schießt die Kugel aus den Händen ins Tor – Foul.

26. Min Und der nächste Abschluss: Afolayan wird über rechts geschickt und passt sofort in den Rückraum auf Hartel. Dessen Schuss von der Strafraumgrenze wird aber nicht gefährlich, weil er den Ball nicht richtig trifft.

25. Min Nach einem langen Ball auf den linken Flügel legt Hartel zurück auf Paqarada ab. Der Kapitän zieht direkt ab, doch sein Schuss aus 16 Metern wird geblockt.

23. Min St. Pauli bleibt dran! Paqarda versucht es per Volley aus etwa 20 Metern, Fraisl kann den strammen Schuss nur nach vorne abklatschen lassen. Die Kiezkicker bleiben im Ballbesitz und kombinieren sich in den Strafraum. Dort wird aber ein Afolayan-Abschluss geblockt.

22. Min St. Pauli hat nun mehrere Großchancen auf die Führung liegen lassen. Das 1:0 wäre definitiv verdient, von den Gästen kommt bislang viel zu wenig.

20. Min Saad unterbindet einen Konter uns sieht dafür Gelb.

19. Min Das muss das 1:0 sein! Saliakas schickt Afolayan mit einem feinen Steilpass. Der Englänger ist frei im Strafraum und will den Ball uneigennützig ins Zentrum zu Hartel passen. Bevor die Kugel bei seinem Mitspieler ankommt, grätscht ein Bielefelder aber den Ball weg. Da war mehr drin.

17. Min Und der führt zur zweiten guten Chance! Hartel bringt den Ball mit Schnitt direkt vor das Tor, wo Irvine aus etwa zwei Metern zum Kopfball kommt. Die Kugel segelt jedoch über das Tor, der Australier hatte bei seinem Versuch Rücklage.

16. Min Nach einem langen Paqarada-Ball aus Saad kann Ramos den Flügelspieler an der linken Strafraumgrenze nur per Foul stoppen. Gelb und eine gute Freistoß-Position für St. Pauli …

14. Min Auch die Standards sorgen noch nicht für Gefahr: Ein Paqarada-Freistoß aus dem linken Halbfeld wird von einem Bielefeld-Verteidiger rausgeköpft.

13. Min St. Pauli gibt in der Anfangsphase klar den Ton an und dominiert das Spiel. Die Kiezkicker tun sich aber schwer, Lücken in der kompakten Arminia-Defensive zu finden.

10. Min Da ist die erste dicke Chance des Spiels! Fraisl kann eine eigentlich harmlose Flanke von Salikas nur nach vorne abtropfen lassen. Saad springt den Abpraller hinein und köpft den Ball aus etwa fünf Metern nur knapp über die Latte.

9. Min Die Arminia ist sichtlich bemüht, zunächst kompakt in der Verteidigung zu stehen. Dies gelingt den Gästen bislang gut, nach vorne ging aber noch gar nichts bei Bielefeld.

7. Min In den ersten Minuten haben die Hausherren deutlich mehr Ballbesitz, aktuell sind es 82 Prozent.

5. Min Fast die erste Chance für St. Pauli: Hartel wird steil geschickt, doch Fraisl kommt früh aus seinem Tor und ist im Strafraum vor dem Kiezkicker am Ball.

4. Min Weiterhin gab es noch keinen Abschluss in der Partie. Die Mannschaften finden noch keine Lücken in der gegnerischen Abwehr.

2. Min Ruhiger Start am Millerntor. Beide Teams stehen hoch, pressen den Gegner aber nicht beim Aufbau.

1. Min Los geht’s! Die Kiezkicker stoßen das Spiel an.

Anpfiff!