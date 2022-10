Liveticker Bielefeld – St. Pauli: Nutzen die Kiezkicker den Derby-Schwung?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli reist nach Bielefeld und möchte den zweiten Sieg in Folge einfahren. Die Mannschaft von Timo Schultz konnte in der vergangenen Woche mit einem 3:0-Sieg gegen den HSV einen echten Brustlöser im Stadtderby feiern und überzeugte beim knappen Pokal-Aus in Freiburg.. Dieser Schwung soll genutzt werden, um die nächsten drei Punkte einzufahren. Mit der DSC Arminia Bielfeld wartet der aktuell Tabellenletzte der zweiten Bundesliga auf die Kiezkicker. Die Arminen mussten sich am letzten Wochenende Hannover 96 mit 0:2 geschlagen geben. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker