Schultz lobt Ex-St. Paulianer Conteh: Sein Weg ist noch nicht zu Ende

Dem einen hatte man beim FC St. Pauli den Sprung nicht nur zugetraut, sondern diesen auch ermöglicht. Beim anderen gab es seinerzeit Bedenken innerhalb des Kiezklubs. Inzwischen haben die Conteh-Brüder, die einige in Braun und Weiß unterwegs waren, die Rollen getauscht. Während Christian (22) nach seiner wenig erfolgreichen Zeit bei Feyenoord Rotterdam nun bei Drittligist Dynamo Dresden unter Vertrag steht, kreuzt Sirlord (26) am Samstag mit dem SC Paderborn am Millerntor auf.

Timo Schultz kennt sie beide sehr gut und hat entsprechend eine Meinung, vor allem zur Entwicklung von Sirlord. „Ohne Christian zu nahe treten zu wollen, aber es gibt ein Sprichwort im Fußball: Mentalität schlägt Qualität“, sagte Schultz. „Und wenn Sissi etwas auszeichnet, dann ist das sein absoluter Wille, jeden Tag an sich zu arbeiten. Er hat eine unfassbar positive Einstellung, gibt immer Vollgas, ist immer da, hört zu, will umsetzen.“

St. Paulis Coach Timo Schultz lobt Ex-HSV-Trainer Christian Titz in Sachen Sirlord Conteh

Schultz kann sich noch an seine Zeit bei St. Paulis U23 erinnern, „als er schon dieses unfassbare Tempo und den Willen, immer wieder in die Tiefe zu gehen, mitgebracht hat“. Probleme habe er seinerzeit (bis 2019) noch gehabt, was das Technische anging unter Gegnerdruck und bei der Entscheidungsqualität. „Ich denke, dass ihm da vor allem die Zeit in Magdeburg und die Zusammenarbeit mit Christian Titz sehr gutgetan hat“, befand Schultz.

Seitdem geht es bei Sirlord Conteh steil bergauf. „Er ist Schritt für Schritt gegangen, hat sich Liga für Liga nach oben gekämpft und ist völlig zurecht in der 2. Liga in einer sehr, sehr guten Mannschaft“, lobte Schultz, der dem Offensivmann gar noch mehr zutraut: „Ich sehe nicht, dass sein Weg schon zu Ende ist.“