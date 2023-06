Preisgekrönt! St. Pauli ist in einem Punkt schon Liga-Spitze

Das DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen vom 25. Januar 2006 zählt zu den legendärsten in der Historie des FC St. Pauli. Mit 3:1 schlug der damalige Drittligist das Starensemble von der Weser, allerdings bei mehr als grenzwertigen Bedingungen. Der Untergrund am Millerntor war größtenteils gefroren oder ähnelte einer Kuhweide. Ein Zustand, den es so schnell vermutlich nicht mehr geben wird.

Am Donnerstag wurde die frohe Kunde endlich offiziell. Hinter vorgehaltener Hand war den Verantwortlichen des Kiezklubs schon weit vorher signalisiert worden, dass da eine Auszeichnung auf sie wartet. Jetzt ist die auch da, und zwar in Form des „Pitch of the Year”-Awards 2022/23 für die 2. Liga. Heißt übersetzt: Die Spielfläche der Hamburger war die beste der abgelaufenen Saison.

Der beste Rasen der 2. Liga liegt am Millerntor auf St. Pauli

Dass das kein Zufall ist, sondern von langer Hand geplant, hatte Oke Göttlich der MOPO schon vor rund zwei Wochen erklärt. „Der Rasen“, hatte der Präsident erklärt, „ist unser Wohnzimmer und steht stellvertretend für unseren Weg, die Qualität zu erhöhen, aber ebenso offen für die Community zu sein.“ Auf Anstoß von Sportchef Andreas Bornemann und dem Greenkeeping-Team um Jan Naumann habe man begonnen, die Optimierung des Grüns zu forcieren, um dem Fußball auch die notwendigen Bedingungen zu liefern.

Gesagt hatte Göttlich dies in Bezug auf die nicht vorhandene Zweitnutzung des Stadions, in dem außer Fußballspiele keine weiteren Veranstaltungen stattfinden. Teils unfreiwillig (behördliche Auflagen), teils aber eben auch, um das für teuer Geld in perfekten Zustand gebrachte Grün nicht aufs Spiel zu setzen. „Der Rasen ist uns deutlich wichtiger und wir müssen immer abwägen“, hatte Göttlich betont. Die Auszeichnung mit dem „Pitch of the Year”-Award 2022/23 wird ihn in dieser Sichtweise bestätigen.