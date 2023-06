Er kennt den FC St. Pauli aus dem Effeff und den Protagonisten aus gemeinsamen Tagen im Süden der Republik. Daher darf man der Einschätzung von Roger Stilz, seines Zeichens langjähriger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums auf dem Kiez und danach unter anderem Sportchef beim SSV Jahn Regensburg, über Andreas Albers durchaus Bedeutung beimessen. Und das Urteil des 46-Jährigen über den neuen Stürmer lässt im Grunde keine Fragen offen.

„Ich kann dem FC St. Pauli zu der Verpflichtung nur gratulieren“, sagt Stilz, der seit seinem Rücktritt in Regensburg vergangenen September wieder in Hamburg zu Hause ist. Er schwärmt in höchsten Tönen vom „beeindruckenden Typen“ Albers, und das hat in gleichem Maß sportliche wie zwischenmenschliche Gründe.

Stilz: St. Pauli darf sich auf „unglaublich mannschaftsdienlichen Spieler“ freuen

Zuvorderst soll der Däne den Braun-Weißen natürlich auf dem Platz weiterhelfen. Und dass der 1,93-Meter-Stürmer dafür tauglich ist, daran hat Stilz keine Zweifel. „Er ist ein unglaublich mannschaftsdienlicher und verlässlicher Spieler, der ein klares Profil hat.“ In der 2. Liga sei der 33-Jährige in den Top drei anzusiedeln, was die Kopfballstärke offensiv wie defensiv angeht. „Aber auch im Spiel mit dem Ball hat er sich während seiner Zeit in Regensburg weiterentwickelt.“

Hat über Andreas Albers nur Gutes zu erzählen: Roger Stilz, Ex-Sportchef von Jahn Regensburg Imago/Sascha Janne Hat über Andreas Albers nur Gutes zu erzählen: Roger Stilz, Ex-Sportchef von Jahn Regensburg

Dazu käme, dass Albers durch die Spielweise des Jahn eine auch für St. Pauli sehr vorteilhafte Vorprägung habe. „Er ist keiner, der nur vorne rumsteht“, sagt Stilz. „Er denkt defensiv, weil beim SSV das Spiel gegen den Ball immer im Vordergrund gestanden hat. Und er bringt ein großes Bewusstsein für Situationen und ein gutes Timing mit.“

Aber auch neben dem Platz sei der Familienvater eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die jeder Mannschaft guttue. „Andreas hat eine enorm hohe Sozialkompetenz, ist ein sehr reflektierter Zeitgenosse“, erklärt Stilz. „Er hat schon immer über den Tellerrand hinausgeschaut, interessiert sich für die Umgebung und den Ort, an dem er lebt.“ Und er sei sehr wissbegierig und nie mit dem bisher Erreichten zufrieden.

Andreas Albers in jedem Fall eine Bereicherung für St. Pauli

„Andreas spricht sehr, sehr gut Deutsch, findet aber, dass es noch besser gehen könnte.“ Albers, so Stilz, habe einen hohen Anspruch an sich, stelle viele gescheite Fragen und sei für jede Hilfestellung dankbar. Das betreffe das normale Leben ebenso wie jenes auf dem Fußballplatz.

Bleibt unterm Strich ein Fazit, das positiver kaum hätte ausfallen können: Mit Andreas Albers, davon ist Roger Stilz von A bis Z überzeugt, ist dem FC St. Pauli ein kompletter Glücksgriff gelungen.