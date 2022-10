Personal-Probleme: Auch ein Ex-Freiburger fällt bei St. Pauli aus

Die sportliche Talfahrt wurde gerade erst auf bestmögliche Weise gebremst, da droht schon wieder neues Ungemach: Möglicherweise hat der FC St. Pauli den 3:0-Erfolg im Derby gegen den HSV teuer bezahlt. Zumindest am Mittwoch im DFB-Pokalspiel in Freiburg droht in der Abwehr eine absolute Notbesetzung.

Zwei Ausfälle sind schon seit längerem klar. Manolis Saliakas hatte beim Erstrundenmatch gegen den SV Straelen (4:3) die Rote Karte gesehen, fehlt gesperrt. Und es war auch damit zu rechnen, dass David Nemeths Adduktorenprobleme nicht binnen einer Woche komplett verschwinden würden. Am Freitagabend aber kamen noch zwei neue Namen auf die Liste. Und weil beide Protagonisten am Montag beim Training fehlten, stattdessen zu weiteren Untersuchungen bei Ärzten weilten, sind die Aussichten eher trübe.

Jakov Medic und Luca Zander fehlten beim St. Pauli-Training

Zum einen bei Jakov Medic. Der war kurz nach dem Führungstreffer bei einer Defensivaktion so unglücklich auf der Schulter gelandet, dass es für einen Moment danach aussah, als würde der Kroate zwingend ausgewechselt werden müssen. Medic biss auf die Zähne, hielt bis zum Abpfiff durch. Welchen Schaden seine Schulter aber davongetragen hat, war auch am Montag noch nicht final geklärt.

Ähnlich sieht es bei Luca Zander aus. Dessen Crash mit Miro Muheim vom HSV in der Nachspielzeit ließ schon der Tribüne aus nichts Gutes erahnen. Bei St. Pauli ging man zunächst „nur“ von einem Schlag auf den Solar plexus aus, doch offenbar ist noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch Zander wurde am Montag erneut untersucht.

Der Ex-Bremer war für Freiburg eigentlich gesetzt, ist er doch knapp hinter dem gesperrten Manolis Saliakas die Nummer zwei der Rechtsverteidiger. Dort könnte auch noch Adam Dzwigala spielen, der wiederum vertrat gegen den HSV Nemeth in der Innenverteidigung sehr gut und wird im Zentrum gebraucht. Zumal dann, wenn auch noch Medic fehlen sollte.

Für St. Paulis Carlo Boukhalfa fällt die Rückkehr nach Freiburg wohl aus

Es wird also spannend für Timo Schultz und sein Trainerteam. Zumal es weitere Rückschläge zu vermelden gab am Montag: Ausgerechnet jetzt ist Carlo Boukhalfa, in Freiburgs Jugend ausgebildeter Neuzugang von Jahn Regensburg, erkrankt. Für ihn fällt die Rückkehr vermutlich flach. Zudem wird Mittelfeld-Hoffnung Franz Roggow nicht zur Verfügung stehen, der über muskuläre Probleme klagt.