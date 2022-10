Ausfälle, Sperren, Verletzungen: St. Pauli gehen die Abwehrspieler aus

Der so eminent wichtige Prestigeerfolg im Derby war gerade mal eine Stunde alt, da blickte Timo Schultz schon wieder nach vorne. „Wir wissen, dass wir nicht nur in Freiburg wieder funktionieren müssen“, sagte er mit Blick auf das DFB-Pokalspiel am Mittwoch, „sondern auch am Samstag danach in Bielefeld.“ Dabei drohen St. Pauli zumindest für den Trip zum Erstliga-Überflieger diverse Verteidiger wegzubrechen.

Klar ist jetzt schon, dass ein Duo fehlen wird. Manolis Saliakas ist nach seinem Platzverweis aus der Erstrunden-Partie gegen Straelen (4:3) gesperrt, David Nemeth laboriert weiterhin an Adduktorenproblemen. Seit Freitagabend sorgt man sich nun um das Mitwirken zweier weiterer Defensivspezialisten.

St. Pauli sorgt sich nach Derby-Sieg um Zander und Medic

Der gegen den HSV in der 80. Minute für Saliakas eingewechselte Luca Zander blieb nach einem heftigen Crash mit Miro Muheim mitgenommen liegen, wurde auf dem Platz behandelt, musste kurz raus, kam dann aber wieder zurück aufs Feld. „Er hat im Zweikampf einen Schlag auf den Solarplexus bekommen“, erklärte Timo Schultz. Aber das war offenbar nicht alles. Denn Zander wurde noch am Abend ins Krankenhaus gebracht und dort untersucht, durfte im Anschluss aber immerhin nach Hause. Der 27-Jährige ist ob der Saliakas-Sperre fest für Freiburg eingeplant.

Und auch Jakov Medic wird dringend benötigt im Breisgau, steht aber ebenfalls unter medizinischer Beobachtung. Der Kroate war nach 66 Minuten nach einem Zweikampf unglücklich gelandet und hatte sich an der Schulter verletzt. Fällt auch er aus, müsste St. Pauli in Freiburg mit Adam Dzwigala und Betim Fazliji in der Innenverteidigung auflaufen.