„Nur Frage der Zeit“: So freut sich St. Paulis Coach über einen Neu-Nationalspieler

Zwischen der Vorfreude und der Realisierung eines Traums liegen noch 90 Minuten plus Nachspielzeit. Sollte Eric Smith die Partie am Samstagabend gegen den FSV Mainz 05 unbeschadet überstehen, wird er kurz darauf erstmals in seiner Karriere zur schwedischen Nationalmannschaft reisen. Eine Aussicht, die Alexander Blessin frohlocken lässt.

„Ich freue mich wahnsinnig“, gestand St. Paulis Coach, wobei er eh nie Zweifel gehegt hatte, dass es einmal so kommen würde: „Es war für mich sowieso nur eine Frage der Zeit.“ Die ersten beiden Einladungen hatte Smith noch sausen lassen müssen, teils wegen Verletzung, teils, weil Vaterfreuden kurz bevorstanden, doch nach der neuerlichen Nominierung spricht aktuell nichts dagegen, dass es endlich klappt.

Eric Smith macht St. Paulis Team „einfach besser“

Mit den „Tre Kronor“ geht es erst in die Slowakei (11. Oktober) und drei Tage später in Estland gegen Teamkollege Karol Mets. „Ich bin wahnsinnig froh und stolz, weil es einfach verdient war“, sagte Blessin in Bezug auf Smith. „Er hat konstant auf einem hohen Level performt, er ist so ein wichtiger Spieler für uns. In der Defensive, aber natürlich auch in der Offensive. Was er für Räume sieht, was er für eine Passqualität hat. Er gibt uns die nötige Ruhe, macht das Team einfach besser. Das muss man so sagen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wird Elias Saad rechtzeitig für Mainz fit?

Die Berufung für sein Heimatland solle dem 27-Jährigen noch einen Push geben. Wobei bei Smith auch ein bisschen die Sorge mit auf Reisen geht, zu häufig hatte sein Körper in den vergangenen Jahren Bedenken angemeldet. Vor allem im Adduktorenbereich. „Letzten Endes geht es darum, dass er möglichst lange verletzungsfrei bleibt“, sagte dann auch Blessin. „Das wünsche ich ihm einfach. Das jetzt ist der Lohn seiner harten Arbeit.“