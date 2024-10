Zweite Chance: Smith vor Schweden-Debüt – Duell mit St. Pauli-Kollegen

Er bekommt seine zweite Chance, und diesmal will er sie nutzen: Nachdem St. Paulis Abwehrchef Eric Smith im Mai erstmals in Schwedens Nationalelf berufen worden war, dann aber aus persönlichen Gründen hatte absagen müssen, steht der 27-Jährige jetzt erneut im Aufgebot von Coach Jon Dahl Tomasson – und kann sich auf ein klubinternes Duell freuen.

Denn die Tre Kronors bekommen es in der Nations League drei Tage nach dem Auswärtsspiel in der Slowakei (11. Oktober) in Tallinn mit Estland zu tun, wo Smiths Hamburger Defensiv-Kollege Karol Mets bekanntlich zum Inventar gehört. Mets und Co. sind am 11. Oktober ebenfalls bereits gefordert, empfangen da Aserbaidschan.

Das Duo ist freilich nicht allein auf Reisen, bei St. Pauli ist die Abstellung zahlreicher Nationalspieler längst zur Gewohnheit und zum Nachweis der eigenen Entwicklung geworden. So hat Danel Sinani mit seinen Luxemburgern zwei unangenehme Auswärtsspiele vor der Brust, es geht nach Bulgarien (12. Oktober) und Weißrussland (15. Oktober). Bei Fin Stevens war zunächst offen, ob er für Craig Bellamys A-Nationalelf berufen wird, das ist nun aber nicht geschehen. Ergo kickt er mit der U21 von Wales, und zwar gegen Tschechien (11. Oktober) und in der Slowakei (15. Oktober).

Für St. Paulis Australier geht es schon um viel in der WM-Quali

Rein reisetechnisch Peanuts, wenn man die Distanzen mit jenen der beiden Australier vergleicht. Jackson Irvine und Connor Metcalfe empfangen zunächst in Adelaide China (10. Oktober), fünf Tage später geht es für die Socceroos nach Japan. Und das alles unter besonderen Vorzeichen, denn nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation trat Coach Graham Arnold nach sechs Jahren im Amt ab. Neuer Trainer ist Ex-Profi Tony Popovic.

Auch in Griechenland hatte es im Sommer einen wechsel auf der Trainerposition gegeben, der Serbe Ivan Jovanovic übernahm vom Uruguayer Gustavo Poyet. Unter letzterem hatte Manolis Saliakas sein Comeback bei Hellas gegeben, mit dem Nachfolger „habe ich noch nicht gesprochen“, ließ Saliakas, der bekanntlich den Saisonstart verletzt verpasst hatte, wissen. „Aber ich unterstütze die Mannschaft – egal, ob ich dabei bin oder aus der Ferne – und werde immer das Beste geben, um mich zu beweisen.“

Absolutes Highlight für Kiezklub-Keeper Nikola Vasilj

Das hat Elias Saad längst getan, nicht zuletzt am vergangenen Wochenende. Jedenfalls beim FC St. Pauli. Die Nationalspieler-Karriere in Tunesien stockte immer wieder, zuletzt hatte der Tempodribbler wegen Zahnproblemen eine Reise absagen müssen. Aktuell ist er erkrankt und somit unklar, ob er beim Doppelpack gegen die Komoren (11. und 15. Oktober) mitwirken kann.

Vor einem absoluten Highlight steht hingegen Nikola Vasilj. Der Kiezklub-Keeper, zuletzt auch im Nationaltrikot stark, hat mit Bosnien-Herzegowina am kommenden Freitag niemand anderen als die DFB-Elf in der Nations League zu Gast. Drei Tage später geht es dann, wieder zu Hause, gegen Ungarn, wo Vasilj im Hinspiel großartig gehalten und ein 0:0 gesichert hatte.