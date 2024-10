Er spricht über „super schwierige“ Zeit: Mit Saliakas gelang St. Pauli die Wende

Es läuft beim FC St. Pauli, seitdem er in die Anfangsformation zurückgekehrt ist. Beim 0:0 gegen Leipzig stand Manolis Saliakas erstmals in der Bundesliga-Saison in der Hamburger Startelf, auch beim 3:0 in Freiburg hatte er von Anfang an mitgewirkt. Doch an seiner Person will der Grieche den Aufwärtstrend nicht festmachen.

„Jeder Spieler hat seine Einzigartigkeit“, betonte der Rechtsverteidiger. Wichtig sei, dass es die richtige Formation ist, die zum Erfolg führe. „Ich bringe meine dauerhafte Hundertprozentigkeit und meine unermüdliche Leidenschaft ein“, lautete seine Selbsteinschätzung. „Und ich versuche, dass ich in den richtigen Momenten auch die Ruhe bewahre, wenn ich am Ball bin.“

Freiburg-Sieg wichtig für St. Paulis Selbstvertrauen

Auf all diese Komponenten hatte der Kiezklub zu Saisonbeginn verzichten müssen, weil Saliakas von einer nervigen Wadenblessur ausgebremst wurde. „Die Verletzung war langwierig und es war super schwierig, nicht mit dabei zu sein“, gestand er rückblickend. Man habe ihm sicherlich auch angesehen, wie schwer ihm das Zuschauen gefallen ist. „Man hat gesehen, mit welchem Enthusiasmus die anderen Spieler gestartet sind. Deswegen habe ich viel Gas gegeben, damit es so gut wie möglich funktioniert und ich zum Erfolg beitragen kann.“

Was bekanntlich gefruchtet hat. „Der Sieg in Freiburg war total wichtig für unser Selbstvertrauen. Jetzt hoffen wir, an diesen Sieg anzuknüpfen und die Früchte zu ernten.“ Am besten schon am Samstagabend gegen Mainz, wenn St. Pauli – anders als gegen RB und im Breisgau – nicht als krasser Außenseiter in die Partie gehen wird. „Für uns unterscheidet sich das Mainz-Spiel nicht von den beiden davor“, stellte Saliakas klar. „Wir haben dieselbe Vorbereitung und denselben Willen, ohne auf die Tabellenplätze zu schauen. Wir wollen unser Selbstbewusstsein und unsere Entscheidungsfreudigkeit von Spiel zu Spiel beibehalten.“ Mainz sei trotz der Tabellensituation eine starke Mannschaft. „Wichtig ist, dass wir sowohl offensiv als auch defensiv ein gleiches Niveau halten.“

St. Pauli hat für Manolis Saliakas große Bedeutung

Natürlich mit ihm in der Startelf. Der 28-Jährige genießt intern und bei den Fans einen hohen Stellenwert, was ihm sehr schmeichelt. „Für mich bedeutet es sehr viel, hier zu sein und auch permanente Anerkennung zu bekommen“, sagte er. Das habe sich durch die Vertragsverlängerung vor wenigen Monaten widergespiegelt. Sich auf den Lorbeeren auszuruhen, kommt für Manolis Saliakas aber nicht in Frage: „Ich werde immer alles geben und auch ein gutes Verhältnis zu meinen Mitspielern pflegen.“