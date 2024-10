Wird der St. Pauli-Torheld fit für Mainz? Blessin gibt Update zu krankem Saad

Das Märchen geht einfach weiter, die neuen Kapitel wollen und sollen kein Ende nehmen: Die Geschichte des Elias Saad fasziniert nicht nur einen ehemaligen Nationalspieler und Champions-League-Sieger, mit dessen Namen St. Paulis Flügelflitzer etwas überraschend gar nichts anfangen kann.

Werfen wir einen Blick zurück in die immer noch relativ junge Vergangenheit. Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, es war der 9. Oktober anno 2022, als Saad und der FC St. Pauli miteinander zu tun hatten, allerdings als Gegner. Am 13. Spieltag der Regionalliga traf die U23 des Kiezklubs auf Eintracht Norderstedt, führte mit 1:0, ehe dem Protagonisten dieser Geschichte der Ausgleich gelang. Am Ende gewannen die Schleswig-Holsteiner mit 3:1, viele Spiele sollte Saad allerdings nicht mehr für die Eintracht machen.

Bei Eintracht Norderstedt machte der Flügelflitzer einen großen Schritt nach vorne. WITTERS Bei Eintracht Norderstedt machte der Flügelflitzer einen großen Schritt nach vorne.

Drei Monate später war der gebürtige Wilhelmsburger, der bei Einigkeit und dem SV Wilhelmsburg erste Schritte im Mannschaftssport gemacht und danach für den Buxtehuder SV, den Niendorfer TSV und den HSV Barmbek-Uhlenhorst gekickt hatte, Profi – ohne jemals ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen zu haben.

Für Barmbek-Uhlenhorst spielte Saad in der Hamburger Oberliga. imago images/Hanno Bode Für Barmbek-Uhlenhorst spielte Saad in der Hamburger Oberliga.

Ein Fakt, der Didi Hamann ins Schwärmen brachte. „Er hat gezeigt, dass es auch anders geht. Und jetzt steht er hier vor drei-, vier-, fünftausend St. Pauli-Fans in der Kurve und lässt sich feiern. Sensationell! Was für eine Geschichte“, sagte der Ex-Profi und Sky-Experte nach dem 3:0 in Freiburg und schwärmte von Saad: „Er ist ja auch unser ,Didi-Man‘, der erste St. Paulianer mit drei Scorerpunkten in einem Bundesligaspiel. Er war an allen vier Saisontoren von St. Pauli beteiligt, hatte 93 Prozent Passquote. Eine Inspiration für ganz Fußball-Deutschland.“

St. Pauli-Profi Saad war in Freiburg der Spieler des Spiels

Saad wurde nach der Partie von Sky auf das Lob und die Auszeichnung zum „Didi-Man“ angesprochen und sagte lächelnd: „Dankeschön an Didi Hamann und liebe Grüße“. Auf dem Vereinsaccount tauchte kurz darauf allerdings ein Video auf, das Saad direkt nach dem Interview zeigt. „Didi Hamann hat mich zum ,Man of the Match‘ gekürt. Ich sollte ihm liebe Grüße schicken. Ich weiß nicht mal, wer das ist“, ist darin von einem grinsenden Saad zu hören.

Im vergangenen Mai feierte Elias Saad mit St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga. WITTERS Im vergangenen Mai feierte Elias Saad mit St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga.

Gegen Mainz kommt der 24-Jährige indes nicht erneut als „Didi-Man“ infrage. Zwar ist Saad nach Krankheit wieder fit. Nachdem er zu Wochenbeginn mit grippalen Symptomen fehlte, habe er sich inzwischen „komplett auskuriert“, wie Trainer Alexander Blessin am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel sagte. Auf einen Lauf am Mittwoch habe er „gut reagiert“, am Donnerstag dann normal mit der Mannschaft trainiert. „Das heißt, er steht komplett zur Verfügung.“

Allerdings betrifft die Auszeichnung „Didi-Man“ nur die Spiele in der Samstags-Konferenz um 15.30 Uhr – und St. Pauli spielt erst am Abend. Das Ende von Saads persönlichem Märchen bedeutet das aber garantiert nicht.