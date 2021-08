Notstand auf der Zehn: St. Pauli will Bielefelds Marcel Hartel

Die schwere Knieverletzung von Lukas Daschner, der monatelang fehlen wird, hat den FC St. Pauli hart getroffen. Sportchef Andreas Bornemann hatte gesagt, er sähe „nicht zwingend“ die Pflicht, deshalb nochmal auf dem Markt tätig zu werden. Das mag immer noch so sein, aber der Kiezklub ist zumindest nicht inaktiv.

Das Fachmagazin „Kicker“ vermeldete am Donnerstag, St. Pauli habe definitiv bei Arminia Bielefeld sein Interesse an Marcel Hartel hinterlegt. Dem ist wohl auch so, auch wenn es vom Klub keine offizielle Bestätigung gibt. Allerdings erfreuen sich die Hamburger wohl zahreicher Konkurrenten.

Hartel würde sportlich hervorragend zu St. Pauli passen

Fakt ist: Hartel hat beim Erstligisten keine Perspektive. Fakt ist auch, dass der 25-Jährige sportlich hervorragend ans Millerntor passen würde, weil er nicht nur auf der Zehn, sondern auch auf beiden Halbpositionen in der Raute spielen könnte. Fürs Unterhaus wäre Hartel eine Top-Verpflichtung – und darum ist St. Pauli auch nicht allein bei seinen Bemühungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-St. Paulianer warnt vor Magdeburg

Mit Union Berlin und eben Bielefeld ist der feine Fußballer jeweils in die Bundesliga aufgestiegen, Fuß fassen in der Beletage konnte er aber bislang nicht. Union verkaufte ihn direkt nach dem Aufstieg an die Arminia, wo er keine Rolle mehr spielt, seitdem Frank Kramer die Ostwestfalen trainiert. 22 Einsätze kamen in der vergangenen Saison zusammen, dazu kommen acht aus seinen jungen Jahren beim 1. FC Köln.

St. Pauli droht in Magdeburg der Ausfall von Kyereh

Auf dem Kiez hat Daschners Verletzung in Kooperation mit dem wahrscheinlichen Ausfall von Daniel-Kofi Kyereh (Knie) in Magdeburg die Sinne noch einmal geschärft. Hartel wäre eine großartige Lösung auf der Zehn, aber auch jemand, der Rodrigo Zalazars Abgang endgültig verkraftbar machen würde. Nun ist es an St. Pauli, dem ambitionierten Profi die 2. Liga noch einmal schmackhaft zu machen. Eine Entscheidung dürfte frühestens nächste Woche fallen.