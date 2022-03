Nach Startelf-Comeback: Jetzt trifft Buchtmann auf seinen Lieblingsgegner

Am vergangenen Samstag war es endlich mal wieder soweit. Zum ersten Mal seit dem Jahresauftakt gegen Aue (2:2) hatte Christopher Buchtmann in St. Paulis Startelf gestanden, beim 3:1 gegen den KSC eine gute erste Halbzeit gespielt. Weil es nach der Pause weniger wurde, wurde er zwar ausgewechselt, aber es gibt durchaus Gründe dafür, den 29-Jährigen in Dresden in der Anfangsformation zu belassen.

Dynamo liegt ihm irgendwie, vor allem in der laufenden Saison. Beim 3:0-Erfolg im Hinspiel Anfang Oktober am Millerntor hatte Buchtmann zum einen sein Startelf-Comeback nach 614 verletzungsgeplagten Tagen gefeiert – und wie.

St. Pauli-Profi Buchtmann mit Top-Bilanz gegen Dresden

Nicht einmal 60 Sekunden waren gespielt, als er den Ball nach Vorlage von Daniel-Kofi Kyereh unhaltbar in des Gegners Maschen schweißte. Und gut drei Wochen später war es erneut Buchtmann, der beim Pokalfight in Dresden in der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer besorgte.

Es war die Fortsetzung einer fast makellosen Bilanz, die der Mittelfeldmann gegen die Sachsen hat. In neun Partien mit dem Kiezklub setzte es für ihn nur eine einzige Niederlage (0:1 im August 2016). Und gegen keinen anderen Kontrahenten hat Buchtmann so viele Treffer erzielt wie gegen Dresden: Vier sind es insgesamt, zu den zwei aus der laufenden Spielzeit gesellt sich noch ein Doppelpack aus dem August 2017, als es in Hamburg ein 2:2 gegeben hatte.