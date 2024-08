Union Berlin – St. Pauli im Liveticker: Kiezklub peilt erste Bundesliga-Punkte an

Der FC St. Pauli hofft auf die ersten Punkte seit dem Aufstieg in die Bundesliga. Nach der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim zum Auftakt in die neue Saison tritt die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin nun im ersten Auswärtsspiel bei Union Berlin an. Im Stadion an der Alten Försterei peilen die Kiezkicker nicht nur die ersten Zähler, sondern auch das erste Tor im deutschen Fußball-Oberhaus seit über 13 Jahren an. Anstoß in Berlin ist um 20.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtigen Momente der Partie.

