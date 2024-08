Party gecrasht! St. Pauli verliert Bundesliga-Comeback gegen effektive Heidenheimer

Dem FC St. Pauli ist das Comeback in der Bundesliga nach mehr als 13 Jahren missglückt. Zum Auftakt der neuen Saison verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin am heimischen Millerntor gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:2 (0:0). Paul Wanner (66.) und Jan Schöppner (82.) trafen gegen den Kiezklub, der damit die ersten Punkte nach dem Wiederaufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus verpasste. Für Blessin war es nach dem Erfolg im DFB-Pokal (3:2 nach Verlängerung in Halle) die erste Niederlage im zweiten Pflichtspiel als Cheftrainer.

Dass sich die St. Pauli-Fans auf die Bundesliga freuten, war schon bei der Aufstiegsfeier im Mai ersichtlich gewesen. Doch auch das erste Erstliga-Heimspiel seit Mai 2011 (damals 1:8 gegen den FC Bayern) feierten die Braun-Weißen als großes Fußballfest mit Konfetti und Luftballons schon vor dem Anpfiff.

Besser Start für St. Pauli – erste Hälfte ohne Chancen

Spielerisch war es allerdings lange Zeit kein wirkliches Fest. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, standen defensiv sehr stabil und gingen kaum ins Risiko. Ein zaghafter Distanzversuch von Adrian Beck (4.) blieb der einzige Abschluss der Heidenheim im gesamten ersten Durchgang.

Connor Metcalfe (l.) im Zweikampf mit Omar Traoré WITTERS Connor Metcalfe (l.) im Zweikampf mit Omar Traoré

St. Pauli hatte schon durchaus bessere Chancen, vor allem Connor Metcalfe (20./30.) hätte zweimal zur Führung treffen können. Die ganz großen Highlights auf dem Platz ließ das erste Bundesliga-Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften aller Zeiten jedoch vermissen.

St. Pauli hat Chancen, aber Heidenheim trifft

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel schnell. St. Pauli erhöhte den Druck und erarbeitete sich jetzt hochkarätige Chancen. Joshua Guilavogui verpasste erst freistehend per Kopf (47.) und rutschte dann bei einem Querpass von Jackson Irvine wenige Zentimeter am Ball und damit am Torerfolg vorbei (63.).

Paul Wanner erzielte das Führungstor für Heidenheim. WITTERS Paul Wanner erzielte das Führungstor für Heidenheim.

Umso kälter erwischt wurde der Kiezklub in dieser Phase, als Heidenheim per Konter plötzlich in Führung gingen. Ein schneller Gegenangriff nach einer vergebenen Chance von Johannes Eggestein genügte Paul Wanner, um das zu diesem Zeitpunkt überraschende 1:0 für die Gäste zu erzielen (66.).

Heidenheim erhöht per Ecke und schlägt St. Pauli

Zwar gab sich St. Pauli damit noch nicht geschlagen, die ganz große Drangphase war durch den Treffer allerdings gebrochen. Und Heidenheim bestach durch gnadenlose Effizienz: Nach einer Ecke erhöhte Jan Schöppner kurz vor dem Ende zur (Vor-)Entscheidung für die Gäste (82.).

Heidenheim bejubelt seinen zweiten Treffer gegen St. Pauli. picture alliance/dpa | Gregor Fischer Heidenheim bejubelt seinen zweiten Treffer gegen St. Pauli.

Mit den einzigen beiden Torchancen vermieste Heidenheim damit das Bundesliga-Comeback des FC St. Pauli, der sich dennoch gut präsentierte und vor allem nach dem Seitenwechsel auch selbst die Führung verdient gehabt hätte. Die nächste Chance auf die ersten Bundesliga-Punkte haben die Kiezkicker dann am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) bei Union Berlin.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3 Min Die letzten Sekunden laufen, die Partie trudelt so langsam aus. Das dürfte es gewesen sein für heute.

90.+2 Min Es gibt noch mal einen Wechsel. Busch kriegt noch einen Kurzauftritt am Millerntor, Traoré geht runter.

90.+1 Min Drei Minuten werden nachgespielt.

90. Min Afolayan kommt nicht an die Hereingabe ran. Inzwischen singen hier übrigens vor allem die knapp 2.500 mitgereisten Gästefans aus Baden-Württemberg.

89. Min Es gibt noch mal eine Ecke für St. Pauli. Die Körpersprache der Kiezkicker zeigt aber, dass die Hoffnung auf eine Last-Minute-Wende nicht mehr allzu groß ist.

87. Min Die ganz große Spannung ist jetzt natürlich raus. St. Pauli hat sich, das darf nicht unerwähnt bleiben, trotzdem sehr ordentlich präsentiert bei seinem Bundesliga-Comeback.

86. Min Vier Minuten noch bis zum Ende. Die Partie scheint vor-entschieden zu sein, weil St. Pauli zu wenig aus seinen Chancen machte und Heidenheim seine beiden einzigen echten Gelegenheiten in Tore ummünzte.

84. Min Noch mal ein Offensiv-Akzent von draußen: Saad kommt für Metcalfe. Ein frischer Mann für den Angriff.

82. Min Heidenheim mit der Vorentscheidung! Vasilj unterläuft eine Honsak-Ecke, die hoch durch den Fünfmeterraum fliegt. Am zweiten Pfosten steht Schöppner und muss den Ball aus zwei Metern nur noch über die Linie drücken.

82. Min Tor für Heidenheim! Schöppner erhöht auf 2:0 für die Gäste!

Jan Schöppner (Heidenheim/hinten) erzielt das 2:0 gegen St. Pauli. WITTERS Jan Schöppner (Heidenheim/hinten) erzielt das 2:0 gegen St. Pauli.

81. Min Der Vielleicht-Siegtorschütze Wanner geht runter, auch Breunig wird ausgewechselt. Honsak und Kerber bekommen stattdessen noch ein paar Spielminuten.

79. Min Heidenheim hält den Ball jetzt weit weg vom eigenen Tor. Das gibt den Gästen Zeit und Raum, um den Vorsprung zu verteidigen.

78. Min Zwölf Minuten noch. Afolayan wird von Gimber zentral vor dem Tor abgeräumt, der Heidenheimer Innenverteidiger beschwert sich dazu noch massiv über den Pfiff. In der Summe gibt auch das Gelb.

76. Min Nicht nur Saliakas kommt ins Spiel, sondern gleich drei frische Kräfte. Saliakas kommt für Ritzka, Treu wird damit die Seite wechseln. Außerdem ersetzt Afolayan jetzt Guilavogui im Angriff und Boukhalfa kommt für Wagner in die Partie.

74. Min Autsch. Traoré kommt klar zu spät gegen Ritzka und sieht die nächste Gelbe Karte.

73. Min Noch knapp 20 Minuten inklusive Nachspielzeit. St. Pauli muss jetzt noch mehr nach vorne tun, auch wenn die Phase bis zum Gegentreffer eigentlich keine schlechte war. Einzig der Torerfolg fehlte.

71. Min Saliakas wird gleich sein Comeback geben, der lange Zeit verletzt gefehlt hatte. Er macht sich für einen Joker-Einsatz bereit.

69. Min Die Führung für die Gäste hat sich keineswegs angedeutet. Die besseren Chancen hatten die Kiezkicker, waren eigentlich vor allem nach der Pause die klar bessere Mannschaft. Mit einem Konter hat der FCH diese Spielanteile auf den Kopf gestellt.

68. Min St. Pauli will hier keineswegs aufgeben. Metcalfe fasst sich aus 20 Metern mal ein Herz, schießt allerdings zu unplatziert aufs Tor. Müller begräbt die Kugel sicher unter sich.

66. Min Unfassbar! St. Pauli bekommt einen Eckball, Eggestein scheitert aus fünf Metern aus der Drehung an Müller. Dann kontert Heidenheim blitzschnell über Conteh und Breunig, der Wanner mit einem Steilpass in Szene setzt. Aus 15 Metern schiebt das ehemalige Bayern-Talent überlegt ins lange Eck ein. Vasilj ist ohne Chance.

66. Min Tor für Heidenheim! Wanner erzielt das 1:0 für die Gäste!

65. Min Das Chancenplus gehört jetzt ganz klar St. Pauli. Die Kiezkicker erhöhen immer weiter den Druck, holen die nächste Ecke raus. Die Fans werden lauter, man merkt, dass hier etwas in der Luft liegt.

63. Min Guilavogui! Irvine setzt sich großartig auf der linken Seite durch und läuft Maloney davon, der ihn nicht mehr einholen kann. Der Kapitän legt den Ball im Fünfmeterraum quer auf Guilavogui, der eigentlich nur noch einschieben muss. Er rutscht in den Pass und verpasst den Ball fast auf der Torlinie um ein paar Zentimeter.

Joshua Guilavogui (l.) vergab die besten Chancen für St. Pauli gegen Heidenheim. IMAGO/Eibner Joshua Guilavogui (l.) vergab die besten Chancen für St. Pauli gegen Heidenheim.

62. Min Scienza und Beck haben nach etwas mehr als einer Stunde Feierabend. Für sie kommen Pieringer und Conteh ins Spiel.

60. Min Bei Heidenheim wird es gleich einen Doppelwechsel geben. St. Pauli macht noch keine Anstalten, personell irgendwas nachjustieren zu wollen.

59. Min Scienza dribbelt sich durchs Abwehrzentrum der Kiezkicker und schließt aus 15 Metern ab, doch viel zu harmlos und zu unplatziert. Vasilj nimmt den Ball sicher auf.

57. Min Den Gästen ist phasenweise anzumerken, dass sie erst am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation im schwedischen Häcken spielen mussten. Oftmals gehen die Heidenheimer nicht in den letzten Sprint.

56. Min Das Tempo hat zugenommen seit der Pause, auch Heidenheim macht jetzt etwas mehr. Traorés Flanke landet allerdings nur am Außennetz. Keine Gefahr.

54. Min Treu nimmt Eggestein auf dem rechten Flügel mit, der mit einem Kontakt in die Mitte flankt. Ritzka stiehlt sich aus dem Rücken von Traoré davon und ist einen Schritt vor ihm am Ball, den er aus acht Metern per Dropkick knapp übers Tor setzt.

52. Min Der Start in die zweite Hälfte gehört ganz klar St. Pauli, das jetzt den Druck erhöht und sich ganz offensichtlich vorgenommen hat, hier zeitnah die Führung zu erzielen.

51. Min Gute Gelegenheit jetzt auch mal für Heidenheim mit einem ruhenden Ball. Scienza flankt von der linken Seite in die Mitte, findet am Fünfmeterraum allerdings keinen Mitspieler.

49. Min St. Pauli macht Druck. Wagner wird zentral vor dem Tor angespielt, bringt seinen Querpass aber nicht zum freistehenden Eggestein. Föhrenbach bekommt seinen Fuß dazwischen.

Johannes Eggestein läuft Heidenheims Abwehr davon. IMAGO/Lobeca Johannes Eggestein läuft Heidenheims Abwehr davon.

47. Min Was für eine Chance! Metcalfe flankt butterweich in die Mitte, wo Guilavogui völlig alleine zum Kopfball kommt. Aus fünf Metern setzt er die Kugel links neben das Tor.

46. Min Harter Einsatz von Traoré gegen Ritza, den er mit dem Arm abräumt. Die Zuschauer wollen eine Gelbe Karte, der Schiedsrichter belässt es bei einer strengen Ansage. Aber es könnte gefährlich werden.

46. Min Weiter geht’s auf St. Pauli. Beide Teams haben in der Halbzeit nicht gewechselt.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause am Millerntor! Auf die Sekunde pünktlich geht es mit einem 0:0 zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim in die Kabinen. Beide Mannschaften begegnen sich hier auf Augenhöhe und wollen möglichst vermeiden, einen Fehler zu machen. Zwar hat keiner wirklich die Nase vorn, die besseren Chancen aber hatte St. Pauli in Person von Connor Metcalfe (20./30.). Trotzdem ist hier noch alles offen für den zweiten Durchgang. In einer Viertelstunde geht’s weiter.

Halbzeit!

44. Min Wagner macht das Spiel schnell durchs Zentrum und nimmt Guilavogui auf der rechten Außenbahn mit. Dieser wartet zu lange, ehe er sich entscheiden kann, und spielt den Ball dann genau in den Fuß eines Heidenheimers. Da war mehr drin.

43. Min Starke Aktion von Mets, der Traoré auf dem Flügel mit einem körperlich – aber fair – geführten Zweikampf abdrängt und den Ball zurückerobert. Dafür gibt’s Szenenapplaus von den Zuschauern.

41. Min St. Pauli startet noch mal eine kleine Schlussoffensive der ersten Halbzeit. Das spüren die Fans jetzt auch und werden wieder lauter hier im Stadion.

40. Min Gut gespielt von Irvine, der Ritzka auf der linken Seite mitnimmt. Seine Flanke kann von Schöppner zwar noch geklärt werden, aber nur unzureichend. Treu darf noch mal draufhalten, schießt allerdings deutlich drüber.

38. Min Glück für St. Pauli! Mets klärt eine Flanke durch die Mitte, genau auf den Fuß von Wanner. Der wirkt davon aber selbst so sehr überrascht, dass er den Ball nicht richtig trifft und somit nichts aufs Tor bringen kann.

37. Min St. Pauli, das lässt sich nach 37 Minuten klar sagen, lässt in der eigenen Abwehr überhaupt nichts zu bis hierhin. Die Heidenheimer kommen kaum in die Nähe des Strafraums, ehe sie die Kugel verlieren.

35. Min Wahl! Der mit aufgerückte Innenverteidiger profitiert von einem Abpraller, der eher zufällig vor seinen Füßen landet. Er umkurvt den herauseilenden Keeper Müller, lässt sich aber zu weit abdrängen. Am Ende ist der Winkel zu spitz und er trifft nur das Außennetz.

34. Min Metcalfe flankt aus dem Rückraum einen Freistoß in den Strafraum, doch die Heidenheimer stehen weiter sicher und verteidigen ihren Sechzehner souverän.

32. Min Nach Großchancen steht es jetzt 2:0 für St. Pauli. Die einzige wirklich gefährliche Annäherung der Heidenheimer war der zaghafte Distanzversuch von Beck nach vier Minuten. Seither kam offensiv nicht mehr viel von den Gästen.

30. Min Wieder Metcalfe! Das wäre beinahe das 1:0 gewesen. Guilavogui macht’s gut auf dem rechten Flügel, setzt sich durch und flankt scharf an die Fünfmeterraum-Kante. Metcalfe steht dort genau richtig und schießt direkt, aber zu zentral. Müller ist zur Stelle.

29. Min Die erste halbe Stunde ist fast rum und die Zuschauer sehen ein sehr ausgeglichenes Spiel am Millerntor. Die beiden Mannschaften schenken sich nichts und stehen jeweils defensiv ziemlich gut.

27. Min Die Gelben Karten nehmen zu. Wagner grätscht Breunig im Mittelfeld ab, trifft Ball und Fuß. Zu viel Fuß für Schiedsrichter Jablonski, der ihn ebenfalls verwarnt.

Robert Wagner sieht die Gelbe Karte von Schiedsrichter Sven Jablonski. WITTERS Robert Wagner sieht die Gelbe Karte von Schiedsrichter Sven Jablonski.

26. Min Gefährlich! Eggestein wird auf der linken Seite steil angespielt und flankt aus der Drehung scharf in die Mitte. Keeper Müller kommt nicht an die Kugel, die über ihn hinweg segelt, kann dann aber aufatmen: Eggestein stand beim Zuspiel knapp im Abseits. Die Szene wird abgepfiffen.

24. Min Wieder ein technischer Fehler der Heidenheimer, diesmal von Breunig. Wieder trifft er in der Folge Gegner statt Ball. Dieses Mal kommt er nur mit einer Ermahnung davon.

23. Min Smith macht es direkt, aber nicht platziert genug, und schießt den Freistoß ein gutes Stück übers Tor.

22. Min Nächste Gelbe Karte, diesmal für Heidenheim: Maloney verspringt vor dem eigenen Sechzehner die Kugel etwas, Metcalfe schaltet schnell und wird dann von Maloney gestoppt. Glück für den FCH, denn Metcalfe hätte keinen Gegenspieler mehr vor sich gehabt.

20. Min Sehr gute Chance zur Führung für St. Pauli! Treu setzt Eggestein von der linken Seite ein, dieser wiederum legt clever ab für Metcalfe. Aus dem Rückraum schießt Metcalfe leicht verdeckt flach aufs Tor, doch sein Versuch aus knapp 18 Metern rollt etwa einen Meter am Pfosten vorbei.

18. Min Frühe erste Verwarnung in diesem Spiel: Irvine beschwert sich nach einer eigentlich harmlosen Einwurf-Entscheidung heftig beim Schiedsrichter. Dafür gibt’s Gelb.

17. Min Nach der ersten kleineren Druckphase der Heidenheimer haben sich auch die Gäste wieder etwas zurückgezogen. Keiner will hier zu früh den ersten Fehler machen.

15. Min Gute Aktion von Wanner! Auf ganz engem Raum setzt er sich gegen Mets durch und zieht in den Strafraum. Von der Grundlinie will er im Fünfmeterraum noch mal zurücklegen, doch Smith klärt zur Ecke. Die bringt nichts ein.

14. Min Die Gäste haben jetzt deutlich mehr Ballbesitz als in den ersten Minuten, kombinieren sich oftmals gut durchs Mittelfeld, werden aber noch zu selten wirklich gefährlich.

12. Min Föhrenbach hat viel Platz auf dem linken Flügel, flankt aber ins Nichts. Auf der anderen Seite erläuft sich Traoré die Kugel, doch auch seine Hereingabe rauscht an Freund und Feind vorbei.

11. Min Heidenheim probiert’s über die rechte Außenbahn, doch Ritzka ist zur Stelle und verhindert sowohl die Flanke als auch das Nach-innen-ziehen von Beck.

9. Min Beide Mannschaften tasten sich hier zunächst ab, wie man im Fußball-Jargon so schön sagt. Im letzten Drittel des Spielfelds passiert noch relativ wenig bislang.

7. Min Metcalfe foult Scienza in der Mitte der eigenen Hälfte. Die Flanke aus dem Halbfeld fliegt gefährlich in St. Paulis Strafraum, dort aber kommt kein Heidenheimer zum Kopfball.

6. Min Guter Ballgewinn von Ritzka auf dem linken Flügel, der das Spiel schnell machen will. Sein Steckpass in die Spitze kommt aber nicht an.

4. Min Erster Abschluss von Heidenheim! Beck probiert es aus der zweiten Reihe, der Ball fliegt aber einige Meter links am Tor vorbei. Das war noch nicht wirklich gefährlich, aber immerhin ein erster Ansatz.

2. Min St. Pauli startet mit viel Ballbesitz, Heidenheim überlässt dem Kiezklub das Aufbauspiel. Die Fans, das lässt sich sofort erkennen, sind total euphorisch.

Die St. Pauli-Fans sind euphorisch für das erste Bundesliga-Heimspiel. WITTERS Die St. Pauli-Fans sind euphorisch für das erste Bundesliga-Heimspiel.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor!

Anpfiff!