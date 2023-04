Heidenheim – St. Pauli 0:1: FCH bemüht – doch die Kiezkicker verteidigen stark

Wer hätte das zur Winterpause gedacht? Beim heutigen Gastspiel in Heidenheim (20.30 Uhr) kann der FC St. Pauli tatsächlich noch einmal in das Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga eingreifen. Dank der unglaublichen Siegesserie (neun Dreier am Stück) sind die Kiezkicker auf Rang vier gelandet, der Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Heidenheim beträgt nur noch sieben Punkte. Geht der Erfolgslauf nun auch im Topspiel weiter? Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

71. Min Doppelwechsel bei den Hausherren: Schimmer und Sessa kommen für Thomalla und Siersleben in die Partie.

69. Min St. Pauli reagiert mit Gegenangriffen. Doch gleich mehrfach kommen Flanken von Paqarada nicht beim Mitspieler an.

67. Min Die erste gute Chance der zweiten Halbzeit! Beste setzt sich am linken Flügel durch und legt auf Kleindienst im Strafraum ab. Aus spitzem Winkel zeiht der Stürmer ab, doch sein Flachschuss wird von Vasilj um den Pfosten gelenkt. Die anschließende Ecke wird unverhofft zum Schuss, der auf der Latte landet und von dort aus ins Toraus springt.

65. Min Die Kiezkicker zeigen sich mal wieder in der Offensive. Doch eine Dascher-Flanke findet keinen Abnehmer und landet im Toraus.

64. Min Die zweite Halbzeit ist bisher ziemlich chancenarm. Das dürfte für St. Pauli definitiv kein Problem sein, die Heidenheimer dagegen stehen unter Zugzwang.

61. Min Busch beschwert sich über einen Freistoß-Pfiff gegen sein Team und sieht dafür Gelb.

60. Min Freistoß von Beste aus etwa 40 Metern. Doch der Ball segelt an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

59. Min St. Pauli steht tief in der eigenen Hälfte und stellt die Passwege der Hausherren gekonnt zu.

56. Min In den vergangenen Minuten hat Heidenheim wieder die Kontrolle übernommen. Zu einer Chance kamen die Gastgeber aber nicht.

54. Min Heidenheim ist bemüht, wieder vorne Akzente zu setzen. Doch die Kiezkicker verteidigen in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit stark.

51. Min St. Pauli kommt mit Rückenwind aus der Pause. Der Führungstreffer hat dem Spiel der Hamburger deutlich mehr Sicherheit gegeben.

49. Min Jetzt bekommt der Engländer aber seinen Freistoß. Von links bringt Paqarada den Ball in den Strafraum. Heidenheim klärt zur Ecke, bei der Dzwigala zum Abschluss kommt. Sein Schuss geht aber ganz weit über den Kasten.

47. Min Afolayan wird nach einem starken Solo über links mit viel Körpereinsatz gestoppt. Die Pfeife von Schiedsrichter Dingert bleibt aber stumm.

46. Min Weiter geht’s in Heidenheim. Beide Teams kommen personell unverändert aus der Kabine.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Eine umkämpfte erste Hälfte dieses Topspiels endet mit einer etwas glücklich Halbzeitführung des FC St. Pauli. Über weite Strecken war der 1. FC Heidenheim tonangebend, hatte durch Thomalla (24.) und Kleindienst (28.) auch zwei gute Möglichkeiten auf die Führung. Mitten in der Drangphase der Hausherren kam Daschner nach einem Müller-Patzer aber zur bis dato größten Chance. Der Angreifer scheiterte aber am Heidenheim-Keeper (34.). Die Partie wurde wieder ausgeglichener. Und als es nach einem 0:0 zur Pause aussah, fasste sich Hartel ein Herz und traf nach einem Einwurf traumhaft zum 1:0 für seine Farben (41.). Das verspricht Spannung für die zweite Hälfte!

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+2 Min Kommt von Heidenheim noch was vor der Pause? Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

45.+1 Min Der Engländer kann weitermachen.

45. Min Afolayan bleibt nach einem Zweikampf liegen und muss behandelt werden.

43. Min Was für ein wichtiger Treffer für St. Pauli so kurz vor der Pause. Die Drangphase der Heidenheimer haben die Hamburger auch mit etwas Glück überstanden. In den letzten Minuten waren die Gäste wieder ein wenig besser. Die Führung ist dennoch ein wenig glücklich, das wird Hartel und seinen Mitspielern aber herzlich egal sein.

41. Min Was für ein Traumtor von Hartel! Einen Einwurf von links auf Höhe der Strafraumlinie lässt der Mittelfeldspieler einmal aufprallen und dann schweißt Hartel den Ball vom Strafraumeck in den kurzen Winkel. Keine Chance für Müller bei diesem Strahl.

41. Min Tor für St. Pauli! Hartel trifft zum 1:0.

40. Min Mal wieder eine Ecke für Heidenheim. Die Hereingabe von Beste wird aber herausgeköpft.

39. Min St. Pauli hat nun wieder mehr Ballbesitz. Zu einer Chance kamen sie, genauso wie Heidenheim, in den letzten Minuten aber nicht.

36. Min Gibt diese Chance den Kiezkickern Rückenwind für die finalen Minuten vor der Halbzeit?

34. Min Aus dem Nichts die Riesenchance für St. Pauli! Müller spielt den Ball direkt in die Füße von Daschner. Der Keeper macht seinen Fehler wieder gut und pariert im Eins gegen Eins dann stark, sodass ein Verteidiger dann klären kann. Das hätte das 1:0 sein müssen!

34. Min Wie reagiert St. Pauli? Die Kiezkicker verlieren aktuell die Bälle viel zu leicht und haben merklich Probleme mit dem frühen Pressing der Hausherren.

32. Min Metcalfe springt ungestüm in einen Zweikampf hinein und sieht dafür Gelb.

30. Min Wieder kommt Kleindienst zu einem Abschluss. Der Torjäger kriegt einen Pass in den Lauf und schießt direkt aus etwa 20 Metern. Der Ball geht aber mehrere Meter über die Latte.

28. Min Fast das 1:0 für die Hausherren! Föhrenbach hat auf dem linken Flügel zu viel Platz und schlägt eine Flanke mit viel Schnitt in den Sechzehner. Kleindienst kommt komplett frei aus sechs Metern zum Flugkopfball. Der Versuch geht ganz knapp links am Pfosten vorbei. Glück für St. Pauli.

27. Min Nach einer knappen halben Stunde ist Heidenheim das leicht bessere Team. Viele Chancen hatten beide Klubs aber noch nicht. Thomalla ließ vor ein paar Minuten die aussichtsreichste Möglichkeit liegen.

24. Min Die beste Chance des Spiels! Kleindienst setzt sich am linken Flügel gegen Medic durch, zieht in den Strafraum und legt auf Thomalla ab, der komplett frei aus 16 Metern abziehen kann. Der Heidenheimer trifft den Ball aber nicht richtig, die Kugel geht zwei Meter rechts am Pfosten vorbei.

22. Min Böser Ballverlust von Medic im Aufbau. Maloney legt nach rechts ab, per Flanke soll Kleindienst gefunden werden. Doch St. Pauli kann zur Ecke klären. Der Standard wird ungenügend geklärt. Ein abgefälschter Fernschuss aus etwa 25 Metern kann von Vasilj im Nachfassen festgehalten werden.

21. Min St. Pauli wird nun wieder vermehrt unter Druck gesetzt und zu frühen Fehlern gezwungen. Ein Thomalla-Solo im Strafraum kann gerade noch so geklärt werden.

19. Min Heidenheim versucht nun auch wieder Nadelstiche zu setzen, ohne aber dabei wirklich gefährlich zu werden.

16. Min Erster Schuss auf das Tor der Hausherren: Daschner versucht es aus etwa 23 Metern, doch sein Schuss ist zu unplatziert und deshalb kein Problem für Müller.

14. Min Die Hamburger haben gut auf die kleine Drangphase der Hausherren reagiert und sind wieder gut drin im Spiel.

12. Min Beste Chance der Kiezkicker: Eine Saliakas-Flanke vom rechten Flügel köpft Afolayan zentral auf den rechten Pfosten. Der langsame Kopfball wird fast noch nur Vorlage für Hartel, der kurz vor dem Tor steht, doch Müller geht dazwischen und fängt den Ball ab.

11. Min St. Pauli zeigt sich mal wieder in der Offensive. Paqarada läuft von links in den Strafraum hinein und schüttelt dabei mehrere Spieler ab. Beim Schussversuch wird der Verteidiger aber entscheidend gestört.

9. Min Heidenheim ist inzwischen die bessere Mannschaft. St. Pauli läuft aktuell zu viel hinterher.

7. Min Da war mehr drin! Vasilj verschätzt sich beim anschließenden Freistoß und wirrt im Strafraum herum. Thomall kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss und befördert den Ball am Torwart vorbei. Einen Meter vor der Linie kann die Kugel aber geklärt werden.

5. Min Der FCH hat inzwischen die Kontrolle übernommen. Maloney wird in der St. Pauli-Hälfte von Daschner gefoult und muss behandelt werden. Der Heidenheimer kann aber weitermachen.

4. Min Heidenheim presst die Hamburger früh. So erzwingen die Gastgeber einen Ballverlust nach einem hastigen Vaslij-Abschlag.

2. Min Ruhiger Beginn in Heidenheim. Die Kiezkicker haben in den ersten Momenten viel Ballbesitz. Die Hausherren versuchen es das erste Ma in der Offensivel mit einer Flanke von Beste über links. Doch Vasilj kann die Hereingabe abfangen.

1. Min Los geht’s! St. Pauli stößt in seinen weißen Auswärtstrikots an.

Anpfiff!