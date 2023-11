St. Pauli – Hannover im Liveticker: Baut der Kiezklub die Tabellenführung weiter aus?

Der FC St. Pauli will den unglaublichen Lauf in der 2. Bundesliga weiter ausbauen. Nach saisonübergreifend 18 Spielen in Serie ohne Niederlage hofft die in dieser Saison noch immer ungeschlagene Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler, ihre Zweitliga-Tabellenführung zu festigen. Im Topspiel empfangen die Kiezkicker den Dritten Hannover 96 am Millerntor – einen kleinen Angstgegner der Braun-Weißen. Ob die Serie trotzdem weitergeht? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker