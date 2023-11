Droh-Plakat, Wurfgeschosse, Pyro-Skandal: Niedersachsen-Derby unterbrochen

Das brisante Zweitliga-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ist von Beginn an von Nebengeräuschen begleitet worden. Nachdem die Begegnung wegen des exzessiven Pyro-Zündens und des Werfens scharfkantiger Geschosse auf den Rasen bereits verspätet gestartet war, musste das Spiel kurz vor und kurz nach der Halbzeit erneut mehrfach unterbrochen werden.

Schon vor dem Anstoß begleiteten die Fans aus beiden Lagern das Geschehen mit einer ganzen Menge Pyrotechnik, Böllern und Feuerwerk. Weil der dichte Rauch eine klare Sicht auf dem Spielfeld verhinderte, konnte Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) die Partie erst mit rund fünfminütiger Verspätung anpfeifen.

Pyro-Eklat führt zu Unterbrechung bei Derby in Hannover

Auch während der Begegnung wurden immer wieder Böller gezündet, kurz vor der Pause dann flogen weitere Pyro-Raketen und Böller aus der Braunschweiger Kurve auf den Rasen. Referee Stegemann entschied, unter diesen Umständen nicht zu spielen – und unterbrach das Spiel. Nach etwas mehr als zwei Minuten setzte er das Geschehen fort. Nach Wiederanpfiff unterbrach er das Spiel ein zweites Mal, diesmal für etwa zweieinhalb Minuten. Über die Stadionmikrofone wurden die Fans eindringlich gebeten, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen.

Für Schlagzeilen sorgte auch ein Plakat, das die 96-Anhänger vor dem Spiel im Heimblock zeigten. „Ihr habt 120 Minuten um unter den richtigen Sitz zu gucken!“, stand darauf und richtete sich an die Gästefans aus Braunschweig. Hintergrund ist eine Aktion des Hannover-Anhangs von Ende Oktober, als sie der Eintracht bei deren Partie in Elversberg (0:3) einen Streich gespielt und Pyrotechnik per Fernzünder ausgelöst hatten.

Abseits des Spielgeschehens verlief aber alles weitgehend friedlich. Die Polizei in Hannover, die das Spiel mit einem Großeinsatz und massivem Aufgebot begleitete, meldete bis zum Anpfiff um 13.30 Uhr keine Vorkommnisse.