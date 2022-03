Dresden – St. Pauli 1:1: Viermal Alu! Kiezkicker holen nur einen Punkt

Der FC St. Pauli kommt bei Dynamo Dresden nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Nachdem die Kiezkicker in der ersten Hälfte große Schwierigkeiten hatten, reichte eine starke zweite Halbzeit mit vier Aluminiumtreffern nicht für drei Punkte. Christoph Daferner brachte seine Farben nach einem Freistoß verdient in Führung (20.). Simon Makienok glich kurz vor der Pause etwas glücklich aus (42.). Mit dem Remis springen die Kiezkicker kurzfristig auf den zweiten Platz, verpassen aber die Tabellenführung.

16.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion sahen von Beginn an ein munteres Spiel mit schnellen Großchancen auf beiden Seiten. Doch Guido Burgstaller (2.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (3.) verpassten eine frühe Führung. Im Anschluss wurde Dynamo immer besser und übernahm die Spielkontrolle. So gingen die Gastgeber nach einem Freistoß verdient in Führung: Die Hereingabe von Oliver Batista Meier legte Tim Knipping nochmal in die Mitte ab, sodass Daferner ins leere Tor einschieben konnte (20.)

St. Pauli konnte sich bei Keeper Nikola Vasilj bedanken, dass sie nicht höher zurücklagen. Der St. Pauli-Torwart parierte gegen Daferner stark (35.). Kurz danach konnte St. Pauli aus dem Nichts ausgleichen: Eine Ecke von Leart Paqarada konnte Makienok einnicken, da Dynamo-Keeper Kevin Broll im Strafraum umherirrte (42.). Nach dem Pausentee bekamen die Fans aber ein komplett anderes Spiel zu sehen.

Die Kiezkicker dominierten und hatten zahlreiche Chancen auf die Führung. Doch die Hamburger scheiterten am nun starken Broll und dem Aluminium. Gleich viermal ging der Ball an den Pfosten oder die Latte des Kastens von Dresden (Kyereh/54., Dzwigala/57., Smith/84. und Matanovic/89.). Eine Drangphase der Kiezkicker nach dem Wiederanpfiff wurde nicht belohnt. Und auch die dicken Chancen kurz vor dem Spielende konnte St. Pauli nicht verwerten. So müssen sich die Schützlinge von Timo Schultz ärgern, nicht mehr als einen Punkt mit ans Millerntor zu nehmen.

Damit klettert St. Pauli vorübergehend auf Platz zwei. Mit 48 Punkten haben die Kiezkicker genauso viele Zähler wie Darmstadt und Werder Bremen auf dem Konto. Nur aufgrund des Torverhältnisses liegen die Hamburger aktuell vor Werder und hinter den Darmstädtern. Jedoch kann Bremen am Abend (20.30 Uhr) in Heidenheim nachlegen und zurück an die Tabellenspitze ziehen.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3 Min St. Pauli in der Hälfte der Dresdner. Gibt es noch den Lucky Punch?

90.+1 Min Alles ist noch drin in dieser Partie. Aktuell scheint der FC St. Pauli aber näher am Führungstreffer zu sein als Dresden.

90. Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit!

89. Min Wieder Latte! Erneut bringt Paqarada eine gefährliche Flanke von links in den Strafraum. Matanovic steigt am höchsten und köpft das Leder an die Latte! Da wäre Broll machtlos gewesen.

89. Min Auch bei Dresden gibt es den nächsten Wechsel. Weihrauch kommt für Königsdörffer.

88. Min Die Kiezkicker wechseln erneut. Daschner kommt für Hartel auf den Platz.

87. Min Dresden hat nun mal wieder eine längere Ballbesitzphase. St. Pauli lauert auf eine Balleroberung und einen schnellen Konter.

86. Min Die Schlussphase läuft. St. Pauli will den Sieg noch erzwingen, während Dresden mit dem Unentschieden zufrieden scheint.

84. Min Da gibt es endlich mal wieder einen Abschluss – und was für einer! Smith nimmt einen hoppelnden Ball aus knapp 25 Meter aus der Luft. Sein Der zentrale Fernschuss wird richtig gefährlich und prallt auf die Latte des Dresdner Tores. Erneut Alumiunium-Glück für Dynamo.

82. Min Auch St. Pauli wechselt zweimal. Dzwigala und Burgstaller müssen den Platz verlassen. Zander und Matanovic sollen es nun richten.

80. Min Dresden wechselt kurz vor Schluss gleich zweimal. Daferner und Akoto gehen vom Platz. Dafür werden Becker und Drchal eingewechselt.

77. Min Bezeichnend dafür: Kyereh versucht es mal mit einem Fallrückzieher aus knapp 18 Metern. Doch der artistische Versuch ist aus dieser Distanz nicht druckvoll genug und rollt von daher ein paar Meter am Tor vorbei.

76. Min Es scheint so, als ob beiden Teams ein wenig die Puste ausgeht. Die Partie wird ein wenig statischer, Angriffe werden nicht konsequent zu Ende gespielt.

74. Min Dresden steht nun kompakter in der Defensive. St. Pauli tut sich deshalb schwerer, klare Chancen herauszuspielen. Weiterhin sind sie jedoch das dominantere Team.

71. Min Aus dem Nichts gibt es mal wieder einen Abschluss für Dresden! Und der hatte es in sich. Daferner bringt eine Flanke von Giorbelidze artistisch aus gut 14 Metern auf das St. Pauli-Tor. Der Ball kommt platziert auf das rechte Eck von Vasilj, doch ist dabei nicht druckvoll genug. So kann der Keeper das Leder noch entschärfen.

69. Min Ein Beleg für die Dominanz der Kiezkicker: Während in der ersten Hälfte Dresden die Torschussstatistik mit 4:2 anführte, steht es aktuell 4:0 in dieser Statistik für den FC St. Pauli in der zweiten Hälfte.

68. Min Dresden schafft es kaum für Entlastung zu sorgen. Immerhin konnten sie seit ein paar Minuten Großchancen von St. Pauli verhindern.

66. Min In der zweiten Hälfte haben sich die Vorzeichen komplett geändert. St. Pauli ist nun klar überlegen, hat eine Großchance nach der anderen und hätte sich die Führung inzwischen verdient. Dresden schwimmt und kann sich beim Alumiunium und Broll bedanken, dass es noch 1:1 steht.

65. Min Dresden reagiert auf die Druckphase von St. Pauli und wechselt das erste Mal. Mörschel kommt für Batista Meier in die Partie.

63. Min Chancen im Minutentakt für St. Pauli! Kyereh leitet in den Lauf von Paqarada weiter, der vom linken Flügel den Ball scharf in die Mitte bringt. Burgstaller kommt im Strafraum aus knapp drei Metern zum Abschluss, kann den Ball aber nur an das Außennetz schießen.

61. Min Und diese Ecke wird ebenfalls richtig gefährlich! Burgstaller verlängert die scharfe Hereingabe von rechts, sodass der Ball gegen Königsdörffer springt. Von den Dynamo-Spieler geht das Leder direkt in Richtung Broll, aber knapp rechts am Kasten vorbei.

60. Min Im direkten Gegenzug schaffen es die Kiezkicker erneut den Ball nicht im Tor unterzubringen. Irvine wird per Steilpass geschickt, setzt sich gegen Giorbelidze durch und versucht von rechts Broll zu tunneln. Der Dresden-Keeper reagiert jedoch stark und klärt zur Ecke.

59. Min Dresden sorgt aktuell kaum für Entlastung. Immerhin gibt es nach langer Zeit mal wieder eine Ecke für die Sachsen, doch dieser Versuch ist nicht gerade gefährlich.

57. Min Wieder Aluminium! Dresden im Glück! St. Pauli legt sich den Ball am Strafraum der Gastgeber zurecht und schiebt den Ball von dem linken Flügel bis ganz nach rechts zu Dzwigala. Die Kyereh-Ablage nagelt der Verteidiger mit einem satten Schuss an die Latte, Broll wäre chancenlos gewesen.

54. Min Dicke Chance auf das 2:1 für St. Pauli! Erneut ist es eine Paqarada-Ecke, die richtig gefährlich wird. Nach einem Kopfball von Medic will Kyereh den Ball aus kurzer Distanz einschieben, doch Broll lenkt das Leder gerade noch so an den Pfosten! Irvine versucht den Abpraller per Kopf im Tor unterzubringen. Sein Versuch geht aber knapp über die Latte ins Toraus.

53. Min St. Pauli zeigt eine gute Reaktion auf die mäßige erste Hälfte. Die Gäste sind deutlich zielstrebiger in ihren Offensivbemühungen und drängen Dresden so mehr und mehr in die eigene Hälfte.

49. Min Direkt die nächste Chance für die Kiezkicker. Paqarada wird an der Strafraumgrenze angespielt und kann unbedrängt abdrücken. Jedoch muss der Verteidiger seinen schwachen rechten Fuß verwenden, sodass sein Versuch knapp ein Meter rechts am Tor vorbeigeht.

48. Min Erste Torannäherung der zweiten Halbzeit. Nach einer Flanke von Paqarada vom linken Flügel kommt Kyrereh am Elfmeterpunkt zum Kopfball. Doch die Hereingabe war etwas zu hoch für den Mittelfeldspieler, sodass sein Kopfball mit zu wenig Druck über den Kasten geht.

46. Min St. Pauli-Trainer Schultz wechselt zur zweiten Hälfte einmal. Für Buchtmann kommt Smith in die Partie.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Was eine muntere erste Hälfte im Rudolf-Harbig-Stadion! Nach frühen Großchancen auf beiden Seiten übernahm Dresden die Spielkontrolle. Nach einer Standardsituation brachte Daferner seine Farben deshalb auch verdient in Führung (20.). In der Folge konnte sich St. Pauli bei Vasilj bedanken, dass der Rückstand nicht noch höher ausfiel. Mit Beihilfe von Dynamo-Keeper Broll glichen die Kiezkicker kurz vor der Pause sogar etwas aus dem Nichts aus. Makienok sorgte nach einer Ecke für den 1:1-Ausgleich (42.). Im direkten Gegenzug gelang Dresden fast noch das 2:1, doch der bisher beste St. Paulianer Vasilj konnte Königsdorffers Versuch entschärfen. So können die Hamburger mit diesem Zwischenstand durchaus zufrieden sein.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

44. Min Nach einem langen Ball von Dresden gibt es fast die direkte Antwort! Königsdörffer geht zu leicht an Beifus vorbei und kommt im Stafraum zum Abschluss. Sein halbhoher Versuch aus spitzem Winkel wird jedoch erneut stark von Vasilj pariert.

42. Min Etwas aus dem Nichts der Ausgleich für St. Pauli! Paqarada bringt eine Ecke von links in den Strafraum. Diese segelt in den Rückraum vorbei an Dynamo-Keeper Broll, der aus seinem Tor herauskommt und im Sechzehner umherirrt. Makienok kommt aus gut zehn Metern unbedrängt zum Kopfball und muss aufgrund Brolls Ausflug den Ball nur ins leere Tor einköpfen.

42. Min Tor für St. Pauli! Makienok gleicht nach einer Ecke aus!

40. Min Obwohl das Spiel immer intensiver und auch körperbetonter wird, kommt Schiesdrichter Siebert bisher ohne Gelbe Karte aus. Aktoto bringt bei einer Konterchance von St. Pauli Hartel böse zu Fall. Hier hätte es durchaus eine Verwarnung geben können.

37. Min Nach der Burgstaller-Chance direkt nach dem Anstoß kam nicht mehr viel von St. Pauli. Vielmehr können sich die Kiezkicker bei Vasilj bedanken, dass der Rückstand bisher nicht höher ist.

35. Min Das muss eigentlich das 2:0 für Dresden sein. Akoto steckt am rechten Flügel durch zu Schröter. Dieser kann durch den Strafraum spazieren, geht zur Grundlinie durch und legt dann in den Rückraufm ab auf Daferner. Aus fünf Metern kann er den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Sein halbhoher und mittiger Schuss wird überragend von Vasilj pariert. Batista Meiers Nachschuss wird im Anschluss geblockt. St. Pauli im Glück!

33. Min St. Pauli ist weiterhin in der Defensive gefordert. Eine ähnliche Freistoßsituation wie vor dem 1:0 wird jedoch nicht gefährlich. Makienok kann dieses mal den Ball entscheidend wegkköpfen und damit klären.

31. Min Kuriose Szene: Vasilj wird vor dem eigenen Tor angespielt und wartet fast zu lange mit seinem Abstoß. In großer Bedrängnis bringt er den Ball an die rechte Seitenlinie, wo ein Dresden-Stürmer ins leere Tor einschiebt. Jedoch wurde der St. Pauli-Keeper bei dem Abschlag gefoult, sodass die Situation schon vorher abgepfiffen wurde.

30. Min Trotz der optischen Überlegenheit weist St. Pauli aktuell mehr Ballbesitz auf. Mit 57% sind sie gegenüber Dresden leicht überlegen.

27. Min Nächste Chance für Dresden! Eine Flanke von links landet im Rückraum bei Schröter. Nach einer schnellen Drehung zieht der Dynamo-Spieler direkt ab. Paqarada blockt ab und rettet in höchster Not zur Ecke. Diese bringt allerdings nichts ein.

25. Min Die Führung für Dresden ist auf jeden Fall nicht unverdient. Die Hausherren sind bisher das aktivere Team mit den gefährlicheren Abschlüssen.

23. Min Dresden macht gleich druckvoll weiter. Nach einem Abpraller nach einer Ecke kommt Akoto aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Sein Schuss aus über 20 Metern geht jedoch deutlich über den Kasten von Vasilj.

20. Min Batista Meier bringt den Freistoß mit viel Schnitt in den Strafraum. Der Ball segelt an Makienok vorbei, sodass Knipping den Ball nochmal in die Mitte ablegen kann. Daferner rutscht in Ball und grätscht ihn aus kurzer Distanz ins leere Tor. Das Tor wird noch vom VAR wegen einer möglichen Abseitsposition gecheckt, jedoch war alles regelkonform.

20. Min Tor für Dresden! Daferner bringt Dynamo in Führung!

19. Min Irvine foult Schröter knapp 30 Metern vor dem Tor von Vasilj. Gefährliche Freistoßposition für Dresden.

17. Min Nach einer Ecke kommt Medic unbedrängt zum Kopfball. Sein Versuch aus gut fünf Metern geht jedoch knapp links am Tor vorbei.

15. Min Nächste gute Chance für Dresden! Dynamo kann sich wieder zu leicht vor St. Paulis Strafraum kombinieren. Daferner kommt links im Strafraum aus kanpp 10 Metern zum Abschluss. Sein Schuss wird aber von Beifus geblockt. Im Anschluss kommt das Leder an Daferners Hand, sodass ein mögliches Tor beim Nachschuss, der ohnehin wohl nicht gezählt hätte. Dieser ging aber ohnehin neben den Kasten.

12. Min Im Rudolf-Harbig-Stadion herrscht prächtige Stimmung. 16.000 Fans dürfen sich aktuell bei sonnigem Wetter ein attraktives Spiel anschauen.

10. Min Weiterhin ist viel Tempo in der Partie drin. Jedoch schaffen es beide Teams nicht mehr vor den Strafraum zu kommen. Die Angriffe werden nun im Ansatz besser verteidigt.

7. Min Nachdem Dresden mehrere Vorstöße gewagt hat, ist St. Pauli nun wieder an der Reihe. Ein Fernschuss aus knapp 20 Metern von Hartel geht nur hauchzart über die Latte.

5. Min Eigentlich sah alles nach einem ruhigen Start in Dresden aus. Doch nach den ersten beiden Großchancen ist das Spiel auf Betriebstempo angekommen.

3. Min Die anschließende Ecke endet jedoch in einem Konter für Dynamo – und der wird richtig gefährlich. In einer Überzahlsituation ist es am Ende Königsdorffer, der nach einer Ablage von Daferner im Strafraum unbedrängt abziehen kann. Doch auch dieser Abschluss ist zu unplatziert, Vasilj kann zur Ecke klären.

2. Min Erste große Chance für St. Pauli. Broll mit einem Fehler bei einem Abstoß, sodass der Ball bei Burgstaller in der Spitze landet. Seinen unplatztierten Schuss kann Broll jedoch parieren und zur Ecke abwehren.

1. Min Der Ball rollt. St. Pauli spielt von rechts nach links in der ersten Halbzeit.

Anpfiff!