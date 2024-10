St. Pauli – Mainz im Liveticker: Gibt’s im Topspiel den ersten Heimsieg?

Der FC St. Pauli peilt nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg in Freiburg nun auch den ersten Heimsieg seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga an. Am Millerntor empfängt die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin den 1. FSV Mainz 05 zum Flutlicht-Topspiel in Hamburg. Es ist zugleich auch das erste offizielle Bundesliga-Topspiel für die Kiezkicker seit fast 14 Jahren – und die ganz große Bühne für den ersten Heimsieg? Anstoß ist um 18.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtigen Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker