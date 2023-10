Kracher-Heimspiel im DFB-Pokal: St. Pauli freut sich schon jetzt auf Schalke

Gerade mal acht Tage ist es her, dass sich der FC St. Pauli und der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga gegenüberstanden. In rund vier Wochen aber wird es schon wieder soweit sein: In der zweiten Runde des DFB-Pokals sind die Königsblauen erneut bei den Kiezkickern zu Gast. Und bei St. Pauli freut man sich nach dem jüngsten 3:1-Erfolg schon auf ein erneutes Spektakel am Millerntor.

„Wir freuen uns sehr über ein Heimspiel am sicherlich wieder ausverkauften Millerntor. Der Pokal ist ein hochinteressanter Wettbewerb und hat für uns einen hohen Stellenwert“, sagte Sportchef Andreas Bornemann über das Los, das Weltmeister Shkodran Mustafi am Sonntagabend in der ARD-„Sportschau“ gezogen hatte.

St. Pauli im DFB-Pokal zum zweiten Mal gegen Schalke

Erst ein einziges Mal hatte es diese Paarung im DFB-Pokal gegeben. Am 1. November 2000 bot St. Pauli dem damaligen Bundesligisten Schalke ebenfalls in Runde zwei einen harten Kampf, musste sich kurz vor dem Ende der Verlängerung aber letztlich mit 1:3 geschlagen geben.

Cheftrainer Fabian Hürzeler, der damals sieben Jahre alt war, erwartet fast auf den Tag genau 23 Jahre später eine ebenfalls spannende Begegnung. „Schalke 04 ist eine starke Mannschaft, auf die wir uns intensiv vorbereiten werden“, sagte er zu der Zweitrunden-Partie am 31. Oktober oder 1. November: „Nach unserem 3:1-Sieg zuletzt wird Schalke sicherlich besonders motiviert sein.“

Nach dem klaren Erfolg in der ersten Runde bei Fünftligist Atlas Delmenhorst (5:0) und dem Form-Hoch in der 2. Liga will St. Pauli als einzige noch ungeschlagene Zweitliga-Mannschaft seinen Lauf aber auch im Pokal gegen Schalke (gewannen in der 1. Runde mit 3:1 in Braunschweig) fortsetzen. „Wir wollen das Spiel aber auf jeden Fall für uns entscheiden und ins Achtelfinale des Pokals einziehen“, kündigte Hürzeler an.