„Überragend“: St. Paulis Rekordkulisse in Berlin überfordert sogar die Kontrolleure

Die A24 in Richtung Berlin und einige Rastplätze waren am Samstagnachmittag fest in braun-weißer Hand. Eine zweistellige Anzahl an Reisebussen mit St. Pauli-Fans hatte sich gen Olympiastadion in Bewegung gesetzt, dazu zahllose private Pkw. Am Ende hatten sich knapp 13.000 Anhänger:innen vor Ort eingefunden. Eine irre Kulisse!

Die mussten sich beim Einlass gedulden, die Schlange war zeitweise mehrere hundert Meter lang. Hier und da gab es zwar verärgerte Stimmen, weil sich die Nummer schon lange zog. Auch sollen wegen des Zündens eines Pyros gleich diverse Hamburger:innen von der Polizei festgesetzt worden sein. Unterm Strich aber blieb es nach MOPO-Informationen vergleichsweise ruhig.

St. Pauli-Trainer Hürzeler freut sich über Fan-Support

Im Stadion freilich nicht, St. Pauli erfreute sich lautstarker Unterstützung. „Das ist eine sehr hohe Wertschätzung, die wir von den Fans entgegengebracht bekommen”, freute sich Fabian Hürzeler schon vorm Anpfiff. Und es sei „irgendwie auch ein Kompliment für die Leistung, die die Mannschaft gebracht hat in den letzten Monaten. Jetzt sind wir trotzdem auch in der Pflicht, ihnen etwas zurückzugeben und einen Grund zum Feiern“.

Einen? Drei gab es am Ende. Die beiden Treffer von Johannes Eggestein und Marcel Hartel quasi als Vorglüher, um nach dem Schlusspfiff schließlich richtig abzugehen. „Es war überragend, wie die Fans uns 90 Minuten lang unterstützt haben“, schwärmte Kapitän Hartel später in den Katakomben des Olympiastadions. „Und es ist schön, dass sie jetzt glücklich nach Hause fahren können.“