Das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli am Samstag ist auch eines zweier Trainer, die große Stücke auf den anderen halten. Timo Schultz hatte seinem Respekt vor Kollege Frank Schmidt am Donnerstag Ausdruck verliehen („Was er geschafft hat, ist absolut außergewöhnlich“), der schickte die Blumen nun zurück.

„Ich glaube, er passt perfekt zum FC St. Pauli“, sagte Schmidt über Schultz. „Er hat in einer nicht ganz einfachen Phase die Mannschaft übernommen und der Mannschaft ein klares Gesicht gegeben, von der Art und Weise wie sie spielen“, lobte das Liga-Urgestein, das seinen Vertrag an der Brenz unlängst bis 2027 (!!!) verlängert hat und dann 20 Jahre im Amt wäre.

Das könnte Sie auch interessieren: Entspannung im St. Pauli-Lazarett

Aber es ist nicht der sportliche Aspekt, den der 47-Jährige an seinem drei Jahre jüngeren Pendant zu schätzen weiß. „Mir gefällt auch, wie er sich gibt und dass bei ihm diese normale, menschliche Komponente mit dabei ist“, gestand Schmidt, der ahnt, dass da ein. Brett auf seine Mannschaft zukommt: „Das ist eine Aufgabe, denn sie schießen nicht nur viele Tore, sondern bekommen auch wenige.“

Schmidt: Schultz hat St. Pauli seine Handschrift verpasst

Was in der Regel auch eine Stärke seiner Schützlinge ist, die im Vorjahr allerdings satte acht Buden schlucken mussten in den beiden Duellen gegen St. Pauli. „Sie sind, über das gesamte Kalenderjahr betrachtet, Tabellenführer und haben sich als Mannschaft mit ihrer offensiven Spielweise richtig gut entwickelt“, bilanzierte Schmidt und kam dann wieder auf Schultz zu sprechen: „Das liegt vor allem und insbesondere an meinem Trainerkollegen, der der Mannschaft diese Handschrift verpasst hat, wie man in der 2. Liga Fußball spielen kann.“