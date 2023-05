Kiels Wahl zu St. Pauli? Hürzelers Aussagen lassen aufhorchen

Der Freitagabend war nicht seiner. Mit seinem Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:2 trug Hauke Wahl entscheidend dazu bei, dass seine Kieler dem FC St. Pauli mit 3:4 unterlagen. Kommende Saison könnte Wahl die Chance erhalten, es im Nordduell besser zu machen – dann aber womöglich im braun-weißen Trikot. Jüngste Aussagen von Cheftrainer Fabian Hürzeler lassen neuen Raum für Spekulationen.

„Erst mal ist Hauke heute ein Spieler von Holstein Kiel, deshalb respektieren wir das auch“, leitete der 30-Jährige am Freitag vor dem Spiel bei Sky den Versuch ein, einem klaren Bekenntnis in der Personalie Wahl auszuweichen. „Ich finde, dass Holstein Kiel einige gute Spieler hat, darunter natürlich auch Hauke Wahl“, lobte Hürzeler, alles Weitere wolle er „unkommentiert“ lassen.

St. Pauli-Coach Hürzeler spricht über Transfer von Wahl

Und lässt dadurch eben doch tief blicken – denn ein klares Dementi klingt anders. St. Paulis Interesse an Wahl ist verbrieft, auch der Spieler kann sich einen Wechsel ans Millerntor gut vorstellen. Und sportlich wäre der Abwehrmann fraglos eine Verstärkung. Wahl entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Innenverteidiger der Liga, blickt auf über 200 Spiele im Unterhaus zurück und führt die Kieler seit vier Jahren als Kapitän aufs Feld.

„Wir müssen schauen, welches Spielerprofil wir brauchen, wer zur Mannschaft passt, und dann werden wir sehen, was in der Sommerpause passiert“, so Hürzeler. Es wäre eine Überraschung, wenn dann nicht auch Wahl eine Rolle spielt.