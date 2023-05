Die Gerüchteküche hat den Herd derzeit – wie gewöhnlich in dieser Saisonphase – auf Dauerflamme laufen. Dies betrifft, das liegt in der Natur der Sache, auch den FC St. Pauli. Gleich zweimal war Betim Fazliji in den vergangenen Tagen Hauptdarsteller von Eventualitäten – und in Kiel fehlte er dann im Kader. Hätte was bedeuten können ...