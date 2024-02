Kiel – St. Pauli im Liveticker: Setzt sich der Kiezklub mit Topspiel-Sieg ab?

Marcel Rapp benötigte für eine treffende Kurzfassung dessen, was an diesem Wochenende in der Zweiten Liga ansteht, nur wenige Sätze. „Wir spielen ein Nordduell auf einem Freitagabend. Erster gegen den Zweiten“, begann der Trainer von Holstein Kiel seine Beschreibung. „Der Platz wird in einem sehr guten Zustand sein – viel besser geht nicht. Wir können uns alle auf ein schönes Spiel freuen.“ Und im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene von diesem: Der FC St. Pauli gastiert zur absoluten Top-Partie an der Kieler Förde.

Auf exakt jene Elf, die Eintracht Braunschweig am vergangenen Sonntag mit 1:0 geschlagen hatte, kann Coach Hürzeler nicht setzten – denn Elias Saad holte sich die Gelb-Rote-Karte ab und ist daher gesperrt. Weshalb sich vor allem die Frage aufdrängt, wie St. Paulis Cheftrainer den Tunesier auf dem Flügel ersetzen wird. Vermutlich wird Oladapo Afolayan von der rechten auf die linke Offensivseite, die zuletzt in aller Regelmäßigkeit Saad gehörte, wechseln. Auf rechts könnte dann als Saad-Ersatz etwa Connor Metcalfe oder Danel Sinani beginnen.

Ein noch besondereres Aufeinandertreffen als ohnehin schon ist es auch für Kiels Sportchef Uwe Stöver. Der ehemalige Geschäftsführer Sport des FC St. Pauli (Oktober 2017 bis April 2019) wird Holstein am Saisonende nach knapp fünf Jahren verpassten und sagte der MOPO diese Woche: „Freitagabend, Flutlicht, ausverkauftes Haus, das verspricht ein interessantes Spiel zu werden. Ob es auch ein gutes wird, gilt es abzuwarten.“

Dass es „kein normales Spiel“ ist, das da auf ihn und seine Spitzenreiter-Profis wartet, weiß Hürzeler. Der St. Pauli-Trainer betonte im Vorfeld des Duells allerdings: „Auch da gibt es wieder nur drei Punkte.” Im Idealfall aber für den Klassenprimus, der selbst bei einer Pleite an der Tabellenspitze bliebe, wenn es denn keine Packung mit mindestens vier Treffern Differenz gibt. Gutes Omen: Im Hinspiel gewannen die Kiezkicker daheim klar mit 5:1.

Für das Team von Coach Fabian Hürzeler ist es bereits das dritte Duell Erster gegen Zweiter im Lauf dieser Saison. Und bisher konnte St. Pauli die direkten Angriffe durch die Konkurrenz erfolgreich abwehren: Erst gab es ein 2:2 im Derby-Hinspiel gegen den HSV Anfang Dezember – und dann vor knapp drei Wochen ein 3:2-Sieg gegen Greuther Fürth. Gelingt den Braun-Weißen bei den Kielern nun auch der dritte Topspiel-Streich?

Die Aussichten sind verlockend. Noch bevor die weiteren Aufstiegskonkurrenten vom HSV, Hannover 96 und Greuther Fürth im weiteren Verlauf des Wochenendes nachziehen können, kann sich der FC St. Pauli an der Tabellenspitze absetzen. Bei einem Auswärtssieg in Kiel könnte der Kiezklub den Tabellenzweiten vorerst auf sechs Punkte distanzieren – und den Vorsprung auf Rang drei über nacht sogar auf zehn (!) Punkte ausbauen. Bei einer Niederlage würde Holstein allerdings vorerst mit St. Pauli an der Tabellenspitze gleichziehen.

Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli gastiert am Freitagabend auswärts bei Holstein Kiel. Um 18.30 Uhr wird Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck die Partie im Holstein-Stadion eröffnen.