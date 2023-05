„Keine Eier gehabt“? St. Paulis Hürzeler reagiert auf Vorwurf

Es dürfte nach menschlichem Ermessen das Ende sämtlicher Aufstiegshoffnungen des FC St. Pauli gewesen sein, dieses 0:0 am vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf. Nach dem Spiel gab es auch Kritik Trainer Fabian Hürzeler. Der Vorwurf: zu wenig Mumm bei den Wechseln. Doch auch mit einigen Tagen Abstand steht der 30-Jährige zu seinen Entscheidungen.

Es ging für beide Teams um alles am Samstagabend, so wirklich anzumerken war das aber nur den Kickern in braun und weiß. Fast über die gesamte Spieldauer war St. Pauli gegen Düsseldorf am Drücker, am Ende standen 21:2 Torschüsse zu Buche.

Mutlose Wechsel gegen Düsseldorf? Das sagt St. Pauli-Coach Hürzeler

Der unbedingte Willen, angesichts dieses Momentums mit vollem Risiko auf den Dreier zu gehen, spiegelte sich jedoch zumindest in den Wechseln nicht wieder. So nutzte Hürzeler nur drei seiner fünf Optionen, nahm seine gesamte Offensivreihe raus und ersetzte sie durch Johannes Eggestein, David Otto und Connor Metcalfe positionsgetreu, anstatt auf defensivere Akteure zu verzichten.

Entscheidungen, die nicht jeder nachvollziehen konnte. Doch Hürzeler verteidigte sie auch am Dienstag mit Nachdruck: „Ich bin selbst mein größter Kritiker“, versprach der Übungsleiter. „Trotzdem bleibe ich dabei, dass es mutig genug war. Wir waren in den letzten fünf Minuten immer wieder gefährlich im Düsseldorfer Strafraum. Auch wenn es uns nicht gelungen ist, den Lucky Punch zu schaffen.“

Wäre St. Pauli dieser mit den besagten Wechselentscheidungen gelungen, „dann sagen alle: klasse Trainer!“, stellte Hürzeler fest. „So sagen alle danach: keine Eier gehabt.“ Ob St. Pauli das Spiel mit offensiveren Wechseln noch auf seine Seite gedreht hätte? Man wird es nie erfahren.