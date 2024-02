Kein Freistoßpfiff: Aber St. Paulis Saad fliegt runter und ist gesperrt

Man wusste nie so wirklich, woran man war bei Florian Heft bei St. Paulis 1:0-Kampfsieg. Auch nicht in dieser Szene in der 67. Minute. Der Unparteiische der Partie gegen Braunschweig hatte beim Duell zwischen Elias Saad und Ermin Bicakcic nicht mal einen Freistoß gepfiffen. Und stellte den St. Paulianer trotzdem vom Platz.

Kommentare zu Referees sind Fabian Hürzeler so schnell nicht mehr zu entlocken. „Ich habe gelernt, mich nicht mehr dazu zu äußern“, sagte der Kiezklub-Coach, mit Saad aber hatte er sehr wohl gesprochen. „Er hat mir gesagt, bei der ersten Gelben Karte trifft er ihn gar nicht“, sagte Hürzeler zur Szene gegen Kaufmann (30.), die die erste Gelbe zur Folge hatte und das sichere Fehlen beim Topspiel in Kiel am Freitag, weil es die fünfte Verwarnung war.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Noten gegen Braunschweig: Ein Matchwinner bekommt die Eins

Von daher war Gelb-Rot diesbezüglich zwar ärgerlich, aber nicht mehr entscheidend.