Gegen Eintracht Braunschweig erkämpfte der FC St. Pauli in Unterzahl einen 1:0-Sieg am Millerntor. Dabei präsentierten sich gleich mehrere Kiezkicker stark – einer jedoch ganz besonders, der dafür die Bestnote erhielt. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Weltklasse-Tat gegen Ivanov (40.), stark gegen Kaufmann (57.). Ein sicherer Rückhalt. Note 2,5

Wahl: Verpasste sein erstes Liga-Tor um Haaresbreite (67.) und konnte sich über Arbeit in seiner Kernkompetenz nicht beklagen. Note 3

Smith: Mit Ball deutlich präsenter als zuletzt gegen Magdeburg, ohne dabei die Rückwärtsbewegung zu vernachlässigen. Note 2,5

Mets: Hervorragende erste Hälfte, in der er auch immer wieder offensiv antrieb. In Unterzahl der Fels in der Brandung. Note 2

Saliakas: Brauchte ein wenig, um das Hufeisen aus dem Schuh zu bekommen. Danach gewohnt griffig und engagiert. Note 3,5

83. Ritzka: Ersetzte den angeschlagenen Saliakas. –

Irvine: Als wäre er nie weg gewesen. Übernahm sofort wieder Verantwortung, hatte viele Ballgewinne und gute Aktionen nach vorne. Note 2,5

Hartel: Ist immer noch dabei, sich den Elfer-Frust vom DFB-Pokal aus den Klamotten zu schütteln. Geht langsam aufwärts. Note 3,5

90.+2 Boukhalfa: Durfte noch ein paar Sekunden aufs Feld. –

Treu: Kein Zufall, dass er an der Führung beteiligt war. Enorm umtriebig, zudem gute Defensivaktionen. Note 2

Afolayan: Seit Wochen in bestechender Form. Belohnte sich mit dem Treffer und wurde in Unterzahl endgültig zum Alleinunterhalter. Note 1,5

83. Kemlein: Bekam noch einen Kurzeinsatz. –

Eggestein: Hatte das Gros seiner Ballkontakte in ungefährlichen Zonen, weil er sich immer wieder vorne rauszog. Musste nach dem Platzverweis weichen. Note 4

69. Metcalfe: Half in Unterzahl mit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. –

Saad: Kam nur verhältnismäßig wenig offensiv zum Zuge, dafür in zwei Zweikämpfen jeweils um Sekundenbruchteile zu spät. Unglücklicher Auftritt. Note 5